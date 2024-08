Cet été, nos journalistes passent chaque semaine un moment avec une personnalité pour une discussion conviviale. À l’occasion d’un passage en Gaspésie, Judith Lachapelle a discuté avec Martin PM, qui a choisi la bande dessinée pour défendre la biodiversité, un dessin à la fois.

(Carleton-sur-Mer) Par la fenêtre, la baie des Chaleurs scintille sous le soleil. On n’est pas en vacances, mais on s’y croirait presque. Parler boulot au bord de la mer, ça sonne déjà moins sérieux que dans un bureau en ville…

C’est comme pour la bande dessinée, fait-on remarquer à l’auteur Martin Patenaude-Monette (Martin PM pour ses lecteurs), invité comme nous au Festival international de journalisme en cette fin du mois de mai – la bédé documentaire pour lui, le bédéreportage pour moi. La bande dessinée est souvent considérée comme un genre littéraire pas vraiment sérieux. Tiens, une p’tite bédé ! Des dessins colorés, pas trop de texte, parfait pour ne pas se prendre la tête !

Sauf qu’en fait… c’est un leurre.

La plus récente œuvre de Martin PM en est la preuve : le trait est tout simple, mais le propos est costaud. Au fil des pages d’Un sacrifice tout naturel (éditions Atelier 10 + La Pastèque), sa bédé-documentaire parue au début de l’année, on plonge à fond dans l’univers de la législation québécoise en matière de protection de la biodiversité. Un sujet pas particulièrement sexy, mais que Martin PM vulgarise habilement avec beaucoup d’humour.

Alors, lui demande-t-on, pourquoi avoir choisi le dessin pour traiter d’un sujet aussi complexe ?

« C’est une bonne question. Hier, l’historien Vincent Lemire [coauteur du roman graphique L’histoire de Jérusalem] a évoqué qu’une bande dessinée est probablement moins intimidante à lire pour le public en général qu’un pavé dense sur le sujet », dit-il. Des essais sur la protection de la biodiversité, il en a lu des tas. « Mais ce n’est pas facile d’accès, même pour quelqu’un qui s’intéresse au sujet », admet-il.

La bédé accroche l’œil et l’attention du lecteur, mais c’est aussi, tout simplement, l’outil de prédilection de ce docu-bédéiste. « C’est avec ce médium que je suis à l’aise pour exprimer mes idées, faire passer un message. »

En bédé, tu peux faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Une feuille de papier, un stylo, et on peut emmener les lecteurs sur le terrain, dans le passé, dans le futur. Les lecteurs comprennent que ça ne s’est pas passé exactement comme dans la mise en scène, mais que celle-ci facilite la lecture.

Biologiste de formation, dessinateur par passion, Martin PM a décidé il y a 10 ans de faire de la bédé un métier. Petit à petit, en publiant sur son blogue et en produisant ses premiers fanzines – ces petits albums autoédités qui servent de matériel de promo aux bédéistes –, il s’est fait connaître dans le milieu. « Pendant longtemps, je ne croyais pas que j’allais en vivre. »

Il a finalement conclu son dernier contrat de biologiste en 2021. La réalisation d’Un sacrifice tout naturel lui aura pris trois ans. Pour illustrer les ratés de la protection de la biodiversité, il s’est intéressé à la mobilisation citoyenne contre trois projets immobiliers de la grande région montréalaise : le premier dans une forêt de Saint-Jérôme, le deuxième à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et le troisième à Saint-Bruno-de-Montarville.

« Beaucoup de gens m’ont dit qu’ils avaient été fâchés à la lecture de mon livre », dit-il. Il y a de quoi. Les contradictions entre le discours officiel et ce qui passe sur le terrain, l’interprétation parfois « créative » de la réglementation, l’inefficacité des mesures censées protéger les espèces menacées… Et le désarroi des citoyens qui essaient de se retrouver au milieu de ce charabia.

Mais l’ouvrage apporte aussi autre chose : de l’espoir.

Avec la pandémie, les gens ont redécouvert l’importance de la proximité de la nature. Même ici, en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, où la nature est très présente, les gens se rendent compte que leur petite ville, leur petit village s’étend de plus en plus.

Les citoyens ne sont pas impuissants devant la « machine ». Dans certains cas, leur mobilisation a été couronnée de succès. « C’était important pour moi qu’il y ait une ouverture sur les pistes de solution », dit Martin PM. Donner les outils aux citoyens, les aider à poser de bonnes questions aux élus. « L’idée était de ne pas assommer les gens et de leur donner un peu d’espoir. »

Et de pouvoir rêver en couleur, pourquoi pas ?

Questionnaire estival

À quoi ressemble votre été idéal ?

« Du camping ou une longue randonnée de plusieurs jours, perdu en forêt sans réseau cellulaire ! Complètement coupé de l’actualité. J’ai toujours apprécié cette coupure quand j’allais camper dans les Laurentides avec mes parents chaque été. On n’avait plus le journal et on ne pouvait pas capter la radio. »

Si vous pouviez prendre un verre avec une personnalité, ce serait…

« J’aimerais bien prendre un verre avec la journaliste indépendante Inès Laraud, qui a enquêté sur l’industrie porcine en Bretagne et sur le phénomène des marées d’algues vertes. Elle a rédigé l’un des plus grands bédéreportages best-seller des dernières années dans la francophonie. Son travail est une grande source d’inspiration pour moi. »

Quelques suggestions de bédés pour les vacances ?

J’y vais, mais j’ai peur. On y découvre le parcours de la navigatrice Clarisse Crémer. J’aime le trait un peu brouillon, mais très vivant, de Maud Bénézit qui nous fait prendre le large. C’est une lecture qui permet de prendre un pas de recul sur nos rythmes de vie effrénés.

Le film de Sarah. Ici on reste au Québec, mais on n’en est pas moins dépaysé. Caroline Lavergne nous transporte à Schefferville. Elle nous fait découvrir ce coin méconnu de notre territoire, sur lequel on va à la rencontre du peuple innu et aussi des dessous du tournage d’un long métrage.

Dans la combi de Thomas Pesquet. Je suis surpris de constater que Marion Montaigne, vulgarisatrice et autrice de bédé vedette, à l’humour parfois un peu trash, est encore peu lue au Québec au-delà des scientifiques amateurs de bédé ou de la diaspora française. Suivez ici l’entraînement de l’astronaute français Thomas Pesquet, sur plusieurs années, en Europe, en Russie et aux États-Unis. C’est très drôle et instructif à la fois.