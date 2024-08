Il suffit de prendre connaissance du titre de leur essai (Défendre le logement – Nos foyers, leurs profits) pour savoir à quelle enseigne logent les universitaires David Madden et Peter Marcuse. Farouchement opposés à l’hypermarchandisation du résidentiel, ils tentent de proposer des pistes de solution à la « crise immobilière », en partant de l’examen des mouvements économiques, politiques et sociaux qui l’ont façonnée depuis plus d’un siècle.

Le recours aux guillemets pour parler de ce phénomène sévissant dans la plupart des métropoles mondiales (coucou, Montréal !) n’est pas anodin. Une crise est temporaire ; or, les difficultés liées au logement s’observent depuis de longues décennies, en remontant par exemple aux quartiers ouvriers nés des révolutions industrielles.

Pour Marcuse et Madden, le prisme marxiste est le mieux adapté pour l’analyse des dissensions autour du logement, qu’ils considèrent comme le résultat d’une lutte des classes, aux intérêts antagonistes et quasi irréconciliables. D’un côté, le résidentiel est perçu comme un droit fondamental (au sens éthique), façonneur de tissu social ; de l’autre, une approche exclusivement économique où le rendement prime. En gros, foyer c. bien immobilier. « Marchandisation » sera d’ailleurs un leitmotiv de l’ouvrage, pointé comme l’un des principaux moteurs des tensions sociales autour du logement, pendant que déréglementation, privatisation, embourgeoisement, financiarisation et mondialisation jettent de l’huile sur le feu.

Les essayistes réfutent d’ailleurs les tenants de la construction immobilière à tout crin et autorégulée, promettant une baisse des prix. « Atteindre ce seuil impliquerait toutefois de bouleverser le paysage résidentiel actuel. Il s’ensuivrait des déplacements d’une ampleur considérable » et « une forte hausse de la ségrégation résidentielle », prévoient-ils. Seuls un changement de modèle et une remise en cause de l’hypermarchandisation pourraient apporter une réponse à la « crise ».

Lisez le texte « La ‟gentrification”, entre paradoxes et questionnements »

Bâtir des idées

Le chapitre consacré au concept d’« aliénation résidentielle » décortique l’un des principaux nœuds au cœur de cette lutte. Définie comme une source d’anxiété et d’insécurité, elle expose de larges pans de la population à une violence sociale soutenue, jusqu’à sa forme extrême, l’expulsion. L’essai – écrit en 2016 et traduit en français cette année, ayant fortement gagné en pertinence avec les années – fournit essentiellement des exemples aux États-Unis. Il suffit pourtant de parcourir La Presse pour constater que le Québec est plus que jamais concerné.

Pour les auteurs, la « sécurité ontologique », c’est-à-dire une stabilité au sens large, doit être revendiquée.

Que penser de l’accession à la propriété, avancée comme la solution miracle par certains ? C’est loin d’être une panacée, lancent Madden et Marcuse, pointant l’étranglement potentiel des remboursements hypothécaires (là encore, la récente flambée des taux d’intérêt leur donne raison) et une garantie illusoire (ils évoquent les saisies de résidences dans la foulée de la crise des subprimes).

Quelles solutions, alors, sans avoir à raser le système entier pour tout rebâtir ? Outre les mouvements de résistance observés particulièrement à New York (grèves de loyer, manifestations et occupations anti-éviction…), difficile de dresser un modèle sans verser dans l’utopie. Mais certaines initiatives peuvent inspirer, comme les coopératives d’habitation ; au Québec, l’essor des cohabitats, comme Village Urbain à Lachine, constitue un exemple probant.

Lisez le texte « Le cohabitat abordable : entre briques et imbrication sociale »

Plus largement, les universitaires réclament une démarchandisation de l’habitation, le développement du logement social et de nouveaux modèles, le recentrage sur les résidants, ou même une « mondialisation des mouvements pour le logement » : locataires et propriétaires précaires de tous les pays, unissez-vous !

Et l’État, dans tout ça ? Il demeure au centre de l’échiquier. « Le logement est politique », est-il posé. L’essai veut cependant déboulonner certains mythes, comme celui de sa bienveillance ou de son interventionnisme présumés. « Aux États-Unis, le pouvoir fédéral a servi de façon systématique à renforcer la hiérarchie sociale plutôt qu’à la renverser », y lit-on. « L’État n’est pas une entité neutre » : parlez-en donc au gouvernement québécois actuel.

Extrait « Néanmoins, on ne peut tenir les sociétés immobilières responsables des injustices actuelles en matière de logement. Entités fondées, dans le cadre juridique établi par l’État, aux seules fins de l’accumulation financière, les grandes entreprises n’ont par définition qu’un seul but : la recherche du profit nonobstant les conséquences sur le plan social. Un système de logement dominé par ce type de sociétés et d’autres propriétaires de biens immobiliers obéissant à la même logique produira toujours l’inégalité et la crise résidentielles. La solution au problème du logement, par conséquent, n’est pas le moralisme, mais l’application d’une autre logique résidentielle. Exhorter des sociétés immobilières engagées dans la course au profit à agir autrement sous prétexte de créer un système plus humain ne sert à rien. Les problèmes de logement ne sont pas causés par la cupidité ou la malhonnêteté, mais par la logique structurelle du système. Des modèles de développement résidentiel différents et démarchandisés doivent donc être élaborés. »

Qui sont David Madden et Peter Marcuse ? David Madden est professeur adjoint au département de sociologie et au programme des villes de la London School of Economics. Peter Marcuse, mort en 2022, était professeur émérite d’urbanisme à la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de l’Université Columbia.