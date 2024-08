Tout l’été, nos chroniqueurs partent à la rencontre de personnalités qui les inspirent. Pour échanger sur ce qui, dans la vie, nous motive, nous donne des ailes, nous pousse à créer ou à agir. À l’occasion d’une balade en forêt, Marc Cassivi s’entretient cette semaine avec Kev Lambert, un auteur en pleine exploration de ses identités multiples.

Sur le chemin de terre qui mène du chalet isolé, sans électricité, où Kev Lambert passe ses vacances d’été, en Mauricie, jusqu’à un petit pont qui enjambe un ruisseau quelques kilomètres plus loin, nous n’avons croisé personne. De nombreux moustiques que l’écrivain a gentiment chassés de mon visage, des oiseaux dont il a identifié le chant (grâce à une application de l’Université Cornell) et au moins une couleuvre. Mais pas l’ombre d’un voisin ni de son chien.

Une heure de marche et de calme plat, sous une fine pluie, pendant laquelle l’auteur a identifié différents végétaux ainsi que leurs propriétés, m’a parlé de ce qui l’inspire – la littérature, avant tout – et d’une nouvelle étape marquante dans sa vie.

Si j’étais perdu en forêt, je souhaiterais que ce soit en compagnie de Kev (le prénom qu’il utilise désormais au lieu de Kevin). D’abord, parce qu’il est brillant, érudit, mais aussi terre-à-terre et éminemment sympathique. Ensuite, parce qu’il sait distinguer le bon grain de l’ivraie et les plantes toxiques des plantes comestibles (« c’est bon, de l’ortie »). Dans le bois, il est comme un poisson dans l’eau, alors que je suis désespérément urbain.

« Quand je suis en ville, dit ce Montréalais d’adoption, je me demande parfois : “Qu’est-ce que les insectes mangent ? Où sont les champignons ?” Je pense aux champignons quand je suis à Paris. Ça me rend fou ! Tout est en pierre et en béton. Ce n’est pas une ville où je vivrais. La nature me manque. Ça me rassure de savoir que si on ne fait rien ici, dans un mois les plantes auront poussé. Il y a des semences partout. La nature est plus forte que le reste. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Une heure de marche et de calme plat, sous une fine pluie, en compagnie de Kev Lambert

Kev Lambert a grandi dans un quartier résidentiel de Chicoutimi qui n’a rien de champêtre. Mais il faisait du camping avec ses parents et a travaillé pendant sept ou huit ans comme animateur dans un camp de vacances au Saguenay, ce qui a développé son amour de la nature.

C’est dans sa région natale que sont campés ses deux premiers romans, Tu aimeras ce que tu as tué et Querelle de Roberval, tous deux retenus dans la première sélection du prix Médicis. Lambert est devenu l’an dernier le troisième lauréat québécois de ce prestigieux prix littéraire français pour son troisième roman, Que notre joie demeure, aussi publié chez Héliotrope. Après Dany Laferrière pour L’énigme du retour (2009) et Marie-Claire Blais pour Une saison dans la vie d’Emmanuel (1966).

Que notre joie demeure s’intéresse à l’aménagement urbain et aux luttes de classes, à travers les tribulations d’une « starchitecte » montréalaise de réputation internationale.

Je pense qu’on sent dans le livre mon rapport amour-haine avec Montréal. Il y a une violence dans les villes. Toute forme de construction est une violence. Kev Lambert

« En ville, la nature a été détruite pour construire des rues et des édifices. Cette violence de l’édification, on la sent dans les descriptions de la ville dans mon roman. Et aussi la violence sociale, les inégalités qui sont apparentes. »

Pour fuir cette violence, Kev Lambert – qui a pourtant été guide touristique à New York – trouve refuge à la campagne dès que c’est possible. « Être proche de la nature, ça me fait du bien. Mon inspiration ne vient pas nécessairement de là, mais je fais moins d’anxiété, j’ai moins de stress. Quand je sors de Montréal, mon anxiété baisse de 50 % d’un coup. Je passe les raffineries et ça tombe ! », dit-il en riant.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE « Être proche de la nature, ça me fait du bien », explique Kev Lambert.

Stress ou pas, il arrive à écrire dans n’importe quel endroit où il parvient à établir une routine. « J’écris chez moi à Montréal ou à la campagne, mais je peux écrire dans des hôtels si je suis sur la route, en déplacement. »

Il a besoin, en revanche, de s’approprier les lieux qu’il décrit afin qu’ils soient incarnés dans ses récits. Il ne s’imagine pas, comme d’autres, écrire sur des endroits qu’il n’a jamais visités ou qu’il connaît à peine. « Je suis toujours inspiré par des lieux qui sont proches de moi et j’ai passé le plus de temps dans ma vie à Chicoutimi », rappelle l’auteur de 31 ans.

Mes idées sont souvent liées à mon enfance ou à mon adolescence. C’est pour moi symptomatique que ça m’ait pris sept ou huit ans avant d’être capable d’écrire sur Montréal. Kev Lambert

Paradoxalement, Kev Lambert dit être constamment à la recherche de « la distance juste » avec l’endroit qu’il évoque dans ses romans. « Même quand j’écrivais sur Montréal et sur mon quartier, je me sentais parfois trop proche, ce qui peut avoir un effet déceptif. Prendre de la distance, étrangement, donne une idée plus claire. Mais j’ai aussi besoin de faire de la recherche de terrain. »

Lambert publiera début octobre un nouveau roman, Les sentiers de neige, campé en partie dans son ancienne école primaire de Chicoutimi. « J’y suis retourné pendant que j’écrivais et ça m’a tellement déçu ! Tout avait changé. J’idéalisais dans mon souvenir la bibliothèque, que j’aimais tellement : elle était petite, il manquait de livres, l’espace avait été réduit. »

Son inspiration, ce postdoctorant en littérature de l’Université du Québec à Chicoutimi (où il travaille sur l’imaginaire colonial) la trouve surtout dans la littérature. Il écoute ces temps-ci des livres audio en marchant dans la forêt mauricienne, où il profite d’un premier été de vacances depuis trois ans.

Il lit beaucoup lorsqu’il écrit. Des récits sur le thème de l’enfance ont accompagné la rédaction de son nouveau roman. « Je lis aussi pour m’inspirer formellement, que ce soit Stephen King, Joyce Carol Oates, Proust ou Marie-Claire Blais. C’est de l’ordre de l’intuition, quand je sens qu’il y a une veine qui va dans le sens de ce que je veux écrire. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE « J’ai ce besoin d’un projet à l’autre de métamorphoser la forme », affirme Kev Lambert.

Lambert aime varier la forme et le fond, tant dans les sujets qu’il aborde que dans son écriture. On ne le retrouve jamais où on l’avait laissé. Il était dans l’évocation de Jean Genet et de son Querelle de Brest, puis dans l’hommage à Marie-Claire Blais dans les longues phrases de Que notre joie demeure. Son prochain roman s’inspire notamment de la littérature fantastique et du scénario de Stand by Me de Stephen King.

Il a donné à Que notre joie demeure une forme architecturale, « de l’ordre presque du baroque, de l’ornementation ». Les sentiers de neige, à propos d’enfants qui lisent des récits de fantasy, jouent à des jeux vidéo et s’imaginent des aventures rocambolesques, épousera une forme s’approchant de celle du roman d’aventures.

« J’ai ce besoin d’un projet à l’autre de métamorphoser la forme. Je pense chaque forme de manière indépendante, par rapport à l’histoire que je veux raconter. Je n’adapte pas mon sujet à mon style. Pour chaque sujet ou personnage qui m’intéresse, j’adapte mon écriture. »

Ni l’un ni l’autre

Nous approchons du pont, notre destination, et Kev me pose une question. « Je fais une transition. Je ne sais pas si tu le savais ? » Je ne savais pas qu’il explorait son identité de genre, mais je ne suis pas tombé des nues. J’ai compris pourquoi son prochain roman ne sera pas signé Kevin. J’ai compris aussi qu’à la campagne, reclus dans le bois, il se sentait à l’abri du regard d’autrui.

Le genre, c’est aussi ce que les autres perçoivent de toi. C’est comme si on n’avait pas installé le logiciel du genre en moi. Je ne me suis jamais reconnu quand les gens parlaient de moi comme d’un homme. Kev Lambert

« Ça me dérangeait, mais je mettais ça de côté, poursuit-il. La question était persistante, depuis longtemps. Je me suis dit que si je faisais l’économie complète de ce que les gens pensent de moi, si je faisais abstraction de mes peurs et de mes anxiétés liées au jugement des autres, ça m’apparaissait assez clair que j’avais envie de transitionner. Mais pour n’être ni une fille ni un garçon : être plus proche de l’androgynie. »

Il (ou iel, il n’a pas de préférence pour l’instant) fait un parallèle entre sa transition, son écriture et son désir de créer des personnages nuancés, complexes, qui portent en eux des contradictions.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE « Où je me sens libre, c’est dans l’indéfinition », explique Kev Lambert.

« Ce qui me ressemble, c’est la multiplicité des personnages que je peux mettre en scène dans un livre. Où je me sens libre, c’est dans l’indéfinition. Être plus d’une chose, plus d’une identité, plus d’une personne. Fondamentalement, on est construit comme ça. Marie-Claire Blais, pour moi, c’est un modèle de psychologie. En soi, on a autant de personnages qu’un roman de Marie-Claire Blais. Ces voix sont toutes prises les unes dans les autres et ont parfois des rapports conflictuels. Vraiment, j’en suis persuadé : je n’ai pas l’impression d’être une seule personne, d’avoir une identité fixe ou stable. Je cherche à m’approcher de ce “ni l’un ni l’autre” que je sens en moi. »

Kev Lambert a grandi « queer dans un monde homophobe », où la moindre différence est renvoyée à l’homosexualité. Il se demande s’il a modifié sa gestuelle ou le timbre de sa voix pour tenter de passer inaperçu, comme le décrit si bien Édouard Louis dans En finir avec Eddy Bellegueule.

Enfant, on pensait l’insulter en lui disant qu’il avait l’air d’une fille. « Ils n’avaient pas tort, ceux qui voyaient ça en moi ! », dit-il aujourd’hui, philosophe. « Mon seul but, c’est d’avoir un corps qui est plus ambigu, plus androgyne. Je suis vraiment mieux là-dedans qu’en ayant des traits plus masculins. Je n’ai jamais aimé avoir une barbe. » J’ai pensé, sur le chemin du retour vers Montréal, à un texte sur sa détestation des poils que j’avais lu récemment dans un recueil (Selfies, Cheval d’août).

« La fixité, la pétrification, ça m’angoisse. Ce qui m’intéresse, c’est de me dépétrifier, parce que le genre est une pétrification. Pour moi, c’est plus un processus de décalcification, de désidentification, que de construction ou de renforcement identitaire. L’identité ne m’intéresse pas, parce que l’on est aussi ces masques que l’on a mis en chemin pour se protéger. »

Brillant, je disais. Et capable de survivre en forêt.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE « J’ai l’impression de ne pas me connaître quand je ne lis pas », explique Kev Lambert. Ce qui l’inspire « Mon inspiration vient beaucoup de la littérature. La littérature me donne accès même à des souvenirs. J’ai l’impression de ne pas me connaître quand je ne lis pas. J’ai besoin de me nourrir d’autres écritures. […] Il y a toujours une partie de choses que j’ai connues dans ce que j’écris. C’est un patchwork de différents personnages qui sont construits à partir de gens que j’ai connus et d’aspects de moi ou pas. C’est une sorte de synthèse ou de composite, mais le lien de cette synthèse, c’est quand même la littérature. « Ce qui m’inspire beaucoup, ou ce qui persiste en moi quand j’écris, c’est la manière de réagir des gens, leur psychologie. C’est ce qui vient bonifier la littérature, quand on sent qu’il y a des points de vérité. Dans la vie, on comprend rarement les actions ou les motivations des autres. Ce n’est pas comme dans le cinéma hollywoodien. Je pense à des personnages, à des gens qui ont déjà un pied dans la fiction. À des types de relations inhabituels, comme celui de la patronne avec ses employées dans Que notre joie demeure. »

Qui est Kev Lambert ? Kev Lambert a 31 ans.

Ses deux premiers romans, Tu aimeras ce que tu as tué et Querelle de Roberval, campés au Saguenay, ont été sélectionnés pour le prestigieux prix littéraire français Médicis.

Son plus récent ouvrage, Que notre joie demeure, qui traite d’architecture et de Montréal, a été sélectionné pour le prix Goncourt et a remporté les prix Médicis et Décembre.

Son prochain roman, Les sentiers de neige, sera publié début octobre, toujours chez Héliotrope.

