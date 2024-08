« Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne m’interroge, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, je l’ignore. » – saint Augustin

ANGLESH MAJOR Collaboration spéciale

Il est peut-être le matin, l’après-midi ou le soir. Certains vont au travail et d’autres en reviennent. Peu importe, vous prenez ce temps-là pour ouvrir La Presse, accompagné d’un café, d’une tisane ou de rien du tout. Dans tous les cas, vous prenez un moment pour vous, vous êtes dans l’instant présent.

Le moment où vous avez lu ces premières phrases n’a plus cours. Le moment où vous lisez celle-ci a remplacé le dernier. Et pendant que vous lisez celle-là, le précédent a sombré dans le passé. Ce petit jeu pourrait durer à l’infini. Lorsque vous aurez fini de lire mon texte, quelques minutes se seront écoulées, certes. C’est d’ailleurs ce qui nous donne l’impression que le temps s’écoule. Dans notre pensée profonde, le futur est quelque part jusqu’à ce qu’il devienne présent. Le passé est passé, le présent est devenu passé et le futur a glissé vers le présent et fait mystérieusement partie du passé. Mais qu’est-ce qui fait que le temps avance ? Qu’est-ce qui nous empêche de rester présents au même moment présent ? Qu’est-ce qui nous oblige à suivre le cours du temps ? Le temps existe-t-il vraiment ? Qu’est-ce que le temps… une illusion, une invention humaine ?

Notre expérience quotidienne du temps semble évidente : nous vivons, nous vieillissons, et nos calendriers rythment nos vies. Cependant, une réflexion plus approfondie nous amène à nous interroger sur la nature réelle du temps.

Répondre à la question « qu’est-ce que le temps ? » est encore un grand mystère aujourd’hui et sujet à des débats passionnés, tant en philosophie qu’en science. « Temps » est un mot que nous utilisons énormément dans notre langage courant et qui a une signification très polysémique. On utilise le concept de temps pour parler de simultanéité, d’un moment, de changement, de succession, de durée et de vitesse. Beaucoup de sens pour un simple mot.

Dans la phrase « J’arrive dans 3 minutes » ou « Combien de temps faut-il pour aller en Australie ? », on parle d’une durée et non du temps. Lorsqu’on dit « Nous sommes en 2024 », il ne s’agit pas d’une position dans le temps, cela signifie simplement qu’il s’est écoulé 2024 années depuis que nous avons commencé à compter à partir de l’an zéro (année de la naissance de Jésus-Christ). Donc, on pourrait conclure que le langage courant utilise beaucoup la notion du temps, sans néanmoins dire ce qu’elle est réellement. Alors, d’où nous vient ce concept de temps ?

Dans la vie quotidienne, le temps qui passe évoque souvent le vieillissement, la mort. Mais il en est tout autre pour les physiciens et les philosophes comme Etienne Klein ou Francis Wolff qui se sont interrogés tant sur l’origine que sur la nature de ce concept. Pour eux, le temps est complètement indifférent de la perception que nous en avons. De notre côté, nous avons tous l’impression que c’est le temps qui est responsable du vieillissement ou de la mort. Les cheveux grisonnent, les objets bougent, les saisons se succèdent dans une valse sans fin, mais encore là, nous observons plutôt du changement et non du temps.

En d’autres mots, ce n’est pas le temps lui-même qui nous fait vieillir, mais ce qui se passe en nous à mesure que le temps passe : phénomènes biologiques, usure des cellules et des organes, etc. Nous confondons le temps et les phénomènes temporels.

Francis Wolff, philosophe et professeur émérite à l’ENS, explique que c’est une observation que l’on fait souvent quand on s’interroge sur le temps. « Nous ne percevons jamais directement le temps, mais nous percevons les effets indirects de ces manifestations excessives. Par exemple, quand on attend depuis trop longtemps ou quand nous sommes surpris que ce soit déjà le moment. Mais le temps, lui-même, semble insaisissable. »

Lorsqu’on dit que le temps passe, que se passe-t-il réellement ? Certains physiciens pensent que c’est nous, et seulement nous, êtres humains dotés de conscience, qui serions à l’origine de cette impression que le temps passe. Imaginez que vous êtes confortablement assis dans un train en mouvement et que vous regardez le paysage défiler devant vous, vous vous dites : « tiens, le paysage défile ». En réalité, le paysage ne défile pas, en tout cas pas de lui-même. C’est le mouvement du train dans lequel vous êtes assis qui crée l’impression que le paysage défile alors qu’il est figé. Si on suit cet exemple, on pourrait dire que ce n’est peut-être pas le temps qui s’écoule, mais nous qui nous écoulons en lui.

En somme, la question de savoir si le temps est une illusion ouvre un débat riche et complexe. Elle nous confronte à la complexité de notre expérience humaine et aux mystères de l’univers. D’un côté, notre perception du temps, souvent subjective et influencée par nos expériences, semble suggérer qu’il pourrait être une construction mentale. De l’autre, les lois de la physique et notre compréhension du monde matériel indiquent que le temps a une existence objective. Chose certaine, le temps, aussi complexe soit-il, fait partie de nous. Qu’il soit perçu comme une illusion ou une réalité. C’est un aspect essentiel de notre expérience humaine, influençant nos choix, nos souvenirs et notre perception du monde. Alors, d’après vous, combien de minutes se sont écoulées depuis votre lecture des premières lignes ?

