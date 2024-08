Les beaux jours se prêtent à merveille à la détente, mais pas besoin de mettre son cerveau en vacances pour autant. Voici quatre suggestions de nos chroniqueurs pour se divertir et réfléchir sous le soleil, un thème à la fois. Cette semaine, l’avenir.

La zone d’intérêt

Lauréat des Oscars du meilleur film international et du meilleur son en 2024, La zone d’intérêt est certainement un des films les plus marquants de la décennie, qu’il m’est impossible d’oublier. Comment un énième film qui porte sur la Seconde Guerre mondiale peut-il être autant d’actualité, et même donner l’impression d’une mise en garde pour l’avenir ? En montrant le quotidien « ordinaire » d’une famille nazie qui habite juste à côté du camp d’extermination d’Auschwitz, Jonathan Glazer souligne cet aveuglement volontaire, quand on ne pense qu’à ses propres intérêts, qui permet toutes les horreurs.

Chantal Guy, La Presse

Ils vivent le siècle : des hashtags aux révolutions

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Ils vivent le siècle : des hashtags aux révolutions, Mélanie Loisel, éditions de l’Aube, 438 pages

Crise climatique, guerres, violence, répression, recul des droits des femmes… L’avenir paraît bien sombre lorsqu’on ne s’arrête qu’aux grands titres. Il l’est beaucoup moins lorsqu’on lit les réflexions pétries d’espoir de la trentaine de personnalités courageuses avec qui la journaliste Mélanie Loisel s’est entretenue dans Ils vivent le siècle : des hashtags aux révolutions. Certaines, comme Shirin Ebadi ou Christiane Taubira, sont déjà très connues. D’autres, comme la jeune militante environnementaliste d’origine pakistanaise Zainab Waheed, mériteraient de l’être davantage. Qu’elles soient expertes, militantes, humanitaires, témoins ou survivantes, leur parole forte est inspirante. Il ne reste qu’à l’entendre.

Rima Elkouri, La Presse

Contre-atlas de l’intelligence artificielle

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Contre-atlas de l’intelligence artificielle, Kate Crawford, Zulma essais, 377 pages

Vous voulez en savoir plus sur l’intelligence artificielle et ne savez pas trop où commencer ? Vous ne serez pas déçu si vous mettez la main sur cet essai de Kate Crawford. Attention, toutefois : cette chercheuse australienne ne piaffe pas d’enthousiasme. Elle garde la tête froide et pose « des questions épineuses ». À savoir, entre autres, « quels intérêts sert » l’IA et « qui risque les plus grands préjudices ». Elle explique à quel point les systèmes d’IA sont « une expression du pouvoir, qui résulte de forces économiques et politiques plus larges ». Théorique ? Pas seulement. Elle va aussi sur le terrain (au Nevada où se trouvent des mines de lithium, par exemple), notamment pour nous montrer les dégâts environnementaux liés aux développements de l’IA. Un précieux ouvrage.

Alexandre Sirois, La Presse

Ghosts of my life : écrits sur la dépression, l’hantologie et les futurs perdus

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Ghosts of my life : écrits sur la dépression, l’hantologie et les futurs perdus, de Mark Fisher, Entremonde, 190 pages

Peut-on être nostalgique de l’avenir ? Cette question étrange parcourt l’œuvre du regretté essayiste anglais Mark Fisher. Théoricien culturel, il fait des allers-retours entre l’art de son époque et les grandes idées dans lesquelles elles s’inscrivent. Dans Le réalisme capitaliste, il déplorait notre blocage politique, où il paraît impossible d’imaginer un autre système que le capitalisme. Ce recueil de textes courts mais denses approfondit cette idée en observant comment elle teinte la culture populaire. Il voit la récurrence de la nostalgie en musique comme la conséquence d’un échec politique. Il offre aussi une lumineuse analyse de courants plus pointus, comme la musique ambiante « hantologique », une formule inspirée de Derrida. Un peu niché, mais original et stimulant.

Paul Journet, La Presse

