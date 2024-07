FONDS RODOLPHE LÉGER, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC

Chaque coin du Québec regorge d’histoires aussi incroyables que mal connues. Maxime Pedneaud-Jobin profite de la belle saison pour en explorer quelques-unes. Aujourd’hui, il revient sur un conflit ouvrier tragique du début du XXe siècle.

Deux personnes sont mortes assassinées par des briseurs de grève, l’armée a occupé Buckingham (aujourd’hui un quartier de Gatineau), les assassins n’ont pas été inquiétés, les travailleurs ont été condamnés pour émeute, une liste noire de syndicalistes a été établie et, faute de travail, une partie du village a dû s’exiler. Non, ce n’est pas un scénario de film, c’est l’histoire vraie du premier conflit ouvrier québécois et canadien à causer mort d’hommes. Aujourd’hui, au cœur du quartier, un monument rappelle le drame du 8 octobre 1906⁠1. Voyageons un peu dans le passé⁠2.

Au tournant du XXe siècle, avec une population d’un peu plus de 4000 personnes, Buckingham est un important centre industriel de l’Outaouais. Toutefois, la compagnie James MacLaren détient un monopole presque absolu sur la vie économique de la municipalité et sur celle de toute la vallée de la Lièvre. L’entreprise possède des privilèges exclusifs, probablement uniques au Québec, sur l’accès à la rivière (la rivière est quasi privatisée), sur son développement hydraulique – sans égard aux dommages qui pourraient être causés par les changements de niveaux d’eau –, sur un éventuel développement ferroviaire dans la vallée et elle possède la presque totalité des concessions forestières du bassin de la Lièvre (6700 km⁠2 – 14 fois l’île de Montréal).

FONDS JAMES MACLAREN COMPANY, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC Le transport et l’entreposage du bois en billot ou scié sur la Lièvre et aux installations de la James MacLaren Company à Buckingham. Entre 1870 et 1910.

COLLECTION ANDRÉ JOYCE W. H. Kelly, maire de Buckingham de 1907 à 1909





À sa mort en 1892, James MacLaren, fondateur de l’entreprise du même nom et de la Banque d’Ottawa (aujourd’hui Scotiabank), était l’un des hommes les plus riches du Canada. Autant le premier ministre du Québec, Simon-Napoléon Parent, que celui du Canada, Wilfrid Laurier, étaient des intimes. La famille possédait trois « châteaux » à Buckingham, dont celui d’Alexander, qui avait 14 foyers et une salle de bal3.

Au cours des ans, la compagnie réussira à contrer presque toute forme de concurrence économique. Sous les MacLaren, la vallée de la Lièvre était cadenassée.

Symbole de cette domination totale, au moment des évènements de 1906, le maire de la ville, John Edward Vallillee, est également gérant de la compagnie. Conséquence de cette domination totale, les salaires payés à la MacLaren étaient les plus bas de l’industrie au Québec, donc probablement les plus bas en Amérique du Nord. Le monopole des MacLaren s’inscrit dans la lignée des grandes entreprises anglo-canadiennes, comme les Robin en Gaspésie, qui garderont beaucoup de Québécois dans un état d’extrême pauvreté.

À l’été 1906, devant leur incapacité à faire vivre leur famille à cause de leur salaire de famine, les travailleurs de la MacLaren se mobilisent. Le 15 août, ils déposent quatre demandes : la reconnaissance du syndicat, la réduction des heures de travail de 11 heures à 10 heures par jour et une augmentation de salaire de 2,5 sous de l’heure. Les travailleurs d’entreprises comparables à Hull et à Ottawa avaient obtenu certaines de ces conditions 15 ans plus tôt.

COLLECTION ANDRÉ JOYCE, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC Foule devant l’église et suivant le cortège funèbre lors des funérailles de Thomas Bélanger et de François Thériault à Buckingham, en 1906.

La réaction ne se fait pas attendre. La compagnie congédie les principaux dirigeants ouvriers et déclare le lock-out. Plus de 400 familles sont touchées. Les travailleurs font appel au gouvernement du Québec qui envoie un médiateur. Nouvelle fin de non-recevoir des MacLaren. Les travailleurs réduisent leurs demandes, les augmentations de salaire ne s’appliqueront qu’aux plus bas salariés. R.M. Kenny, beau-frère des MacLaren, lui aussi dirigeant de l’entreprise, avait dit que « de l’herbe pousserait dans les rues de Buckingham » avant qu’il accepte l’arrivée d’un syndicat. C’est donc toujours non. Intransigeance totale.

Le 8 octobre, les travailleurs apprennent que des briseurs de grève sont au travail sous la direction des frères MacLaren eux-mêmes. Ils se rendent sur les lieux et parlementent avec les patrons qui refusent toujours de négocier.

Ils s’approchent des briseurs de grève pour les convaincre d’arrêter le travail. Embusqués tout près, des fiers-à-bras engagés par la compagnie attendent un ordre, il retentit : « Shoot them ! »

Plusieurs travailleurs sont blessés. Thomas Bélanger, président du syndicat, et François Thériault, membre du bureau de direction, sont tués. Bélanger à lui seul est atteint par cinq balles : ce n’est pas le fruit du hasard. On apprendra que les tireurs possédaient une photo de Bélanger, c’est un assassinat.

L’épouse de Bélanger, Marie-Louise McGregor4, était enceinte de quatre mois. Thériault laissait dans le deuil sa femme, Élizabeth Chauvin, et cinq enfants dont la plus vieille avait 15 ans (la fille de cette dernière me dira en 2006 que l’assassinat de son grand-père avait brisé toute la famille).

Tout le Québec est ému par les évènements. « C’est la première fois, croyons-nous, dans l’histoire de la Province de Québec, qu’une grève amène d’aussi sanglants résultats », écrira La Presse. Des associations ouvrières d’un peu partout au Québec, et même de l’État de New York, organisent des soirées-bénéfice en faveur des veuves des victimes. Plus de mille personnes se présentent aux funérailles.

Pendant que les travailleurs enterrent leurs morts, les MacLaren font appel à l’armée pour protéger leurs installations : 117 soldats des Royal Canadian Dragoons occupent Buckingham. Ils y resteront jusqu’au 22 octobre, le jour où, brisés, les ouvriers retourneront au travail.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC Un article en une de La Presse sur la condamnation des grévistes en novembre 1907

Après une parodie de justice qui mériterait un livre à elle seule, les MacLaren furent disculpés et les syndicalistes furent condamnés à deux mois de prison pour avoir participé à une émeute. Ça ne s’invente pas.

Albert MacLaren fera établir une très officielle liste noire qui interdira dorénavant à 262 travailleurs, à leurs enfants et même à leurs petits-enfants de travailler à la MacLaren. Elle aura force de loi jusqu’à l’arrivée d’un premier syndicat, presque 40 ans plus tard. On estime qu’au moins 600 personnes sur une population de 4425 ont dû s’exiler, faute de travail. Les ouvriers ont été littéralement écrasés.

En 1934, ils tenteront à nouveau de se syndiquer. Les 51 travailleurs impliqués dans le mouvement seront, encore, immédiatement congédiés. Ils se verront même refuser le secours direct, l’aide sociale de l’époque, administré par une municipalité toujours sous le contrôle de la compagnie.

Il faudra le décès des frères MacLaren, celui de R.M. Kenny et des lois protégeant les travailleurs pour qu’un syndicat s’installe enfin à Buckingham. Symbole puissant, R.M. Kenny était porté en terre le 26 avril 1945 et la première convention collective à la MacLaren était signée cinq jours plus tard, le 1er mai 1945, fête des travailleurs.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC Résidence Albert McLaren, Buckingham, entre 1903 et 1913.

FONDS RODOLPHE LÉGER, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC Pinehurst, domaine (résidence et dépendances) de James Maclaren à Buckingham, vers 1910.

PHOTO FOURNIE PAR MAXIME PEDNEAUD-JOBIN Aujourd'hui, à Buckingham, un monument rappelle le drame du 8 octobre 1906





Dans le Buckingham d’aujourd’hui, plusieurs traces du drame restent visibles. En plus du monument à la mémoire des victimes, une piste cyclable longe la rivière à l’endroit même où les travailleurs ont marché vers la mort. L’immense maison du maire-contremaître en impose toujours au centre du quartier et le bloc McCallum-Lahaie, où s’est tenue la première rencontre des travailleurs, est toujours debout.

Mais non, vous ne verrez plus les châteaux MacLaren. Dans les années 1940, lors d’un affrontement politique dont je vous épargne les détails, le conseil municipal de Buckingham a augmenté les taxes foncières des trois châteaux. Histoire de ne pas payer de taxes et peut-être pour ne pas céder devant des gens qu’ils méprisaient, les MacLaren ont détruit leurs propres châteaux. Il n’en reste rien.

1. Consultez la page de la Ville de Gatineau au sujet de ce monument

2. Le contenu de ce texte a été tiré de : La vallée assiégée, Buckingham et la Basse-Lièvre sous les MacLaren, 1895-1945, Pierre-Louis Lapointe, Vents d’Ouest, 2006, 278 pages.

3. Voyez des photos des trois châteaux

4. Lisez le texte « Les trois Marie-Louise de la Lièvre »