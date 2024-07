Cet été, nos journalistes passent chaque semaine un moment en terrasse avec une personnalité pour une discussion conviviale. Guillaume Lefrançois a rencontré Mathieu Lafontaine, mieux connu sous le nom de Claude Cobra, chanteur du groupe Bleu Jeans Bleu.

(Granby) Le 19 février 2020, Céline Dion conclut son spectacle au Centre Bell par un pot-pourri. La dernière chanson ? Coton ouaté. Et elle demande au quatuor de l’heure, Bleu Jeans Bleu, de l’accompagner sur scène.

« Tu as trois minutes et demie pour chanter ta toune, mais aussi pour en profiter et pour réaliser que c’est en train de se passer. C’est court. »

Mathieu Lafontaine, mieux connu sous le nom de Claude Cobra, raconte son récit et les poils de bras se dressent. « Elle part la toune et on n’est pas encore là. Pendant qu’elle commence à chanter, j’entends la réaction du monde et je me dis : han ? J’ai pogné un Waterloo. »

Il s’interrompt, montrant ses poils d’avant-bras hérissés. « Là, c’est à moi que ça le fait ! »

« De voir le Centre Bell qui vient de se faire gaver de succès d’une des plus grandes chanteuses au monde… Ça a viré fou, tout le monde chantait. Je savais que la toune était grosse, beaucoup plus grosse que nous. Mais à ce moment-là, j’ai fait : OK, il y a de quoi qui se passe. Mais tu dois avancer, faire ta toune, et tu dois réaliser qu’à côté de toi, celle qui se twiste le bassin, c’est Céline. »

Lafontaine habite Rock Forest. On convient donc de se rencontrer à mi-chemin entre Montréal et cette banlieue de Sherbrooke.

Nous voici sur la terrasse de la Cantine chez Ben, institution-phare de la Haute-Yamaska. Pour une rencontre avec un type qui a mangé « trop de patates frites » et qui ne dit jamais non à une « molle twist vanille-vanille », difficile de trouver mieux qu’une table réputée pour sa poutine, doublée d’un bar laitier.

Les thèmes des chansons de Bleu Jeans Bleu ont beau paraître légers, Lafontaine les incarne. Ici, il déplore les fois où, dans un casse-croûte, avec un « ado » en cuisine, « les patates ne sont pas bien blanchies », ce qui gâche forcément ce qui aurait pu être une bonne poutine. On reconnaît un homme qui a travaillé « 17 ans en restauration ».

Pendant qu’il attend sa commande, le menu du bar laitier accroche son regard, particulièrement le spécial de la fin de semaine à venir, soit une crème glacée de couleur louche – mauve et jaune, en fait. « Même si c’était écrit à saveur de fond de short, il faudrait que j’y goûte », admet le jeune quadragénaire.

À midi pile, la file d’attente s’étire jusqu’au vestibule. Notre homme est habillé en civil. Pas de chapeau ni de veste de jeans. Une première cliente le démasque malgré tout. « Hey, Bleu Jeans Bleu ! À Granby ? » Plus loin dans la file, une autre dame le saluera.

« Ce n’est pas tout le monde qui connaît ma face. À l’épicerie, tu vois que le gars réfléchit : c’est-tu lui, c’est-tu pas lui ? Mais quand je soupe avec ma blonde, personne ne vient nous parler. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Mathieu Lafontaine, mieux connu sous le nom de Claude Cobra

Le mot ‟connu”, j’ai de la misère à le prononcer. Le mot ‟vedette”, je n’aime pas ça. Mais le mot ‟reconnu”, ça passe de temps en temps. Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra

Cinq ans après la sortie de Coton ouaté, Lafontaine et ses acolytes François Lessard (Wayne Wrangler), Pierre-David Girard (Jean Levis) et Mathieu Collette (Lou Lee) vivent encore sur un nuage. Et Lafontaine en est bien conscient. C’est d’ailleurs l’essentiel de son message : vivre le moment présent, pleinement. La formule est digne des meilleurs influenceurs d’Instagram, mais lui l’applique et l’explique de façon très concrète.

« C’est un bel exercice de vivre ce que tu es en train de vivre, surtout quand tu fais un show. Parce qu’en général, l’humain est occupé même en travaillant. Notre cerveau va ailleurs. Un show, c’est tellement la vraie patente pendant une heure et demie. Tu as un merci et un bravo entre chaque toune. Au théâtre, c’est seulement à la fin.

« Ça serait plate d’arriver à la fin d’un été de festivals et de dire : je ne m’en suis pas rendu compte, je n’en ai pas profité. D’attendre que ce soit fini pour dire : je m’ennuie de ce temps-là. Ça devrait être comme ça dans toutes les petites choses de la vie.

« On a tous hâte à nos vacances, mais quand on est dedans, il faut le réaliser. Moi, je suis le fatigant en voyage. Quand on fait quelque chose qu’on attend depuis longtemps, je peux le répéter souvent : on est où, là ? Si je suis en voyage de surf avec des amis, souvent, je vais dire : rappelle-moi on est où, là. Pour qu’on se pince. »

Facile d’appliquer cet idéal de vie à des spectacles et à des voyages, mais « ça peut être une ride de char », ajoute-t-il. « Je m’en venais tout seul ici, je réfléchissais. Si j’avais vu la route comme une corvée, je serais passé à côté d’un me-time quand même précieux. »

Sauf que des fois, le moment présent passe vite. Comme au Centre Bell avec Céline.

Après la chanson, j’étais sidestage, et elle faisait My Heart Will Go On en rappel. Je me disais : mais qu’est-ce qui vient d’arriver ? Je voulais vivre les trois minutes au complet, mais c’est beaucoup d’un coup. Il y avait comme une balloune de réalisation qui était épique. Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra

« On se rendait compte de ce qui se passait, mais un évènement à la fois. Un parc trop petit à la fois. On arrivait et le site débordait, parce qu’au moment de confirmer, Coton ouaté n’était pas sortie. Tout se fait à retardement, mais il y a des moments où tu réalises que ça a changé. Je ne vais jamais le réaliser en temps réel, et c’est correct, ça serait sans dessein d’essayer de le comprendre en avance. »

Un autre de ces moments, c’est l’Afrique du Sud, quand Occupation double l’appelle en septembre 2019 pour venir faire « deux chansons ». « Quand j’ai reçu l’appel, j’ai regardé autour, j’ai dit : il est où, le kodak ? »

« On est restés trois jours, mais il y a eu une dilatation temporelle. On a visité un vignoble, fait un safari, vu la mer. Tout le long, moi, le fatigant qui veut trop s’en rendre compte : on est ici à cause de la musique, les gars. C’est malade que des idées de coin de table changent une vie. Des idées, c’est intangible. Ce n’est pas : j’ai acheté de l’immobilier que j’ai flippé, ce qui est tout aussi valable. Mais il y a quelque chose de tellement abstrait avec les idées. Tu ne peux pas aller à la banque pour un prêt… »

Il simule un dialogue.

« Ah ouin, qu’est-ce que tu nous donnes en garantie ?

– Des idées.

– Va te faire une vie et reviens nous voir ! »

Ces temps-ci, parmi les trucs qui l’emballent, il y a sa participation à Je viens vers toi, émission pilotée par Marc Labrèche à Noovo. « C’est devenu un petit rendez-vous hebdomadaire. Il n’y a pas une fois où j’y ai été de reculons. » Bleu Jeans Bleu continue également à faire le tour du Québec, à hauteur de quelque 70 spectacles par année.

Malgré ces dernières années à faire rêver, Mathieu Lafontaine demeure le gars de Victoriaville, qui jase de hockey une fois l’entrevue terminée, qui mange des pogos, et qui vient de passer 90 minutes sur le bord de la route 112, malgré la chaleur suffocante, par simple respect pour une rubrique qui s’appelle « En terrasse avec ».

« Et là, on est ici, en train de manger une bonne pout. »

Vivre ce que tu es en train de vivre, qu’il disait.

Questionnaire estival Ta définition d’un été idéal ? Un été idéal, c’est un été dehors. Une belle balance entre les shows, les parties de poches, les feux de camp, la pêche ainsi qu’une belle proportion de repas sur le BBQ. Le livre que tu veux lire cet été ? Du bitume et du vent, de Vincent Vallières. Ma blonde l’a lu et m’a dit que j’adorerais. En prime, il m’attend sur la table de chevet. Une personnalité avec qui tu aimerais passer un après-midi sur une terrasse ? Le Bonhomme Carnaval. Si je suis chanceux et qu’il fait chaud, il finira bien par enlever la tête de son costume. Je saurai enfin qui se cache dans la mascotte. Ta poutine préférée ? Elle n’existe plus. C’est la poutine chinoise (sauce barbecue et sauce à spaghetti une à côté de l’autre) au smoked meat du Vétéran, un restaurant maintenant fermé à Victoriaville. À 3 h du matin, c’était de la bombe. Aujourd’hui, celle de la Fromagerie Victoria est pas mal bonne. Et le plus important : ta couleur préférée de Mr. Freeze ? Je serais bien niaiseux de ne pas dire bleu, alors je dirai blanc.