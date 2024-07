Elena Faita, mère spirituelle gastronomique de plusieurs chefs montréalais et de dizaines de milliers de Québécois à qui elle a enseigné depuis des décennies.

Tout l’été, nos chroniqueurs partent à la rencontre de personnalités qui les inspirent. Pour échanger sur ce qui, dans la vie, nous motive, nous donne des ailes, nous pousse à créer ou à agir. À l’occasion d’un cours de cuisine italienne, Patrick Lagacé s’entretient avec Elena Faita, la « mère » de bien des chefs à Montréal.

J’allais vous dire que je n’ai pas d’idole. Je suis trop vieux pour avoir des idoles.

Mais en fait, non, c’est à moitié vrai…

J’ai une idole.

Elle s’appelle Elena Faita, mais tout le monde l’appelle simplement « Elena ».

Elena, maman du chef et restaurateur Stefano Faita, « mère » de plusieurs chefs de restaurants montréalais (comme Martin Picard, à qui elle a appris à faire des tomates en pot et qu’elle a aidé financièrement à lancer Au pied de cochon).

Mais Elena est aussi la mère spirituelle gastronomique de dizaines de milliers de Québécois à qui elle a enseigné pendant des décennies à faire à manger dans cette minuscule cuisine de la Petite Italie, six jours par semaine…

Elena est mon idole parce que c’est une femme d’affaires hors pair, une femme lumineuse dotée d’une force de travail absolument phénoménale.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Elena enseignant les rudiments des pâtes fraîches à une vingtaine d’élèves dans sa cuisine de la Petite Italie.

C’est ce dont je voulais vaguement lui parler, en ce samedi matin du début de juin, après son cours. Je suis arrivé au milieu de la leçon. Elena, chemisier blanc, tablier jaune, lunettes à monture rouge, colorée au sens propre et au sens figuré, enseignait les rudiments des pâtes fraîches à une vingtaine de participants qui avaient visiblement l’eau à la bouche…

« Allez sur notre site, il y a beaucoup de recettes, j’ai de très bonnes recettes de raviolis… Je donne aussi un cours de raviolis. »

Elena est là, les mains dans la pâte, sur l’îlot, comme vous la voyez à la télé, comme vous l’entendez à la radio, comme dans les allées de la Quincaillerie Dante, ce magasin familial inclassable fondé par son père et son oncle en 1956, magasin qui vend des fusils de chasse et des articles de cuisine (plus de détails sur la Quincaillerie dans un instant)…

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Elena, les mains dans la pâte

Des oignons sont en train de cuire dans le poêlon et ça sent la vie.

Les élèves boivent ses paroles, mais ils commencent à avoir faim :

« C’tu normal qu’on commence à avoir faim ? », demande un homme, qui déclenche l’hilarité générale.

Ça tombe bien, le moment de goûter approche, mais Elena a encore deux conseils très importants… Un : « C’est toujours les pâtes DANS la sauce, et pas la sauce SUR les pâtes, c’est compris ? »

Deux : « Ajoutez toujours de l’eau de cuisson pour faire la sauce plus crémeuse, il faut travailler beaucoup avec l’eau de cuisson ! »

La structure de cette phrase, Ajoutez toujours de l’eau de cuisson pour faire la sauce plus crémeuse, est un héritage de sa scolarité anglaise dans le Montréal des années 1950 (plus de détails là-dessus dans un instant).

N’en demeure pas moins qu’en anglais, en français, en italien ou en swahili, c’est LE secret pour faire une sauce à pâtes qui se respecte…

Je vous disais qu’Elena est mon idole. Je ne vous ai pas dit que ces cours du samedi qu’elle donne encore, ils sont gratuits. Premier arrivé, premier inscrit.

« Avant, je donnais six cours par semaine, Patrick ! Cinq soirs, plus le samedi matin ! Pendant 35 ans !

– Et tu donnes juste le cours du samedi, maintenant ?

– Oui. J’ai ralenti !

(Je le souligne : côté ponctuation, Elena ne connaît pas le point qui finit une phrase : elle n’utilise que le point d’exclamation.)

– Pourquoi tu donnes ces cours gratuitement ?

– C’est mon cadeau aux Québécois, ils m’ont toujours encouragée ! À 99 %, mes clients, ce sont des Québécois. Ils venaient de loin, aussi ! Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke… Même chose avec les clients de la boutique… »

PHOTO FOURNIE PAR ELENA FAITA Photo de famille (de gauche à droite) : son frère Giuseppe, sa sœur Maria, sa mère, son frère Antonio et Elena, la plus petite (7 ans).

En 1954, la petite Elena est débarquée d’Italie après une traversée de deux semaines en bateau avec sa mère Teresa, ses frères Antonio et Giuseppe et sa sœur Maria. Elle avait 7 ans. Elle n’a jamais revu ses grands-parents. « J’ai détesté le bateau, j’ai été malade pendant 14 jours ! On n’était pas en première classe… Aujourd’hui, je te le dis : des croisières, j’en fais pas ! »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE « Je n’ai pas besoin de travailler : ce que j’aime, c’est être occupée », explique Elena Faita.

C’était après la guerre, l’Italie était dévastée. Les Italiens ont pris la route de l’exil. La France, les États-Unis, le Canada…

« Mon père, lui, il était ici depuis deux ans, Patrick. Pis ma mère est venue le rejoindre. Les immigrants, c’était comme ça ! » Ses frères Rudy et Mauro viendront au monde ici, à Montréal.

Elena décroche un cadre, me montre la photo. Ses parents, au marché Jean-Talon, en 1972 : Teresa Masecchia et Luigi Vendittelli.

« Ils travaillaient pour un producteur, la Ferme Joly. Ma mère a donné l’idée à M. Joly d’aller chercher les semences que les immigrants italiens appréciaient : certaines tomates, les aubergines, les longs haricots… »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les cours d’Elena Faita sont gratuits. Premier arrivé, premier inscrit !

Elle se souvient que le marché Jean-Talon était un aimant à immigrants dans les années 1960. Des Italiens, des Polonais, des Portugais, des Grecs…

« Les Québécois, c’est surtout à la fin des années 1970 qu’ils ont commencé à arriver au marché… »

La famille Masecchia-Vendittelli n’habitait pas loin, rue Drolet. C’était une autre époque, se souvient Elena.

Ma mère, au marché, achetait des poules vivantes. Elle les tuait dans le bain, à mains nues, dans notre appartement du 2e étage ! Tous les immigrants faisaient ça, dans les années 1960, des poules, des lapins… C’était moins cher ! Elena Faita

Elle esquisse un demi-sourire : « Nous, les enfants, on était quasiment gênés ! Aujourd’hui, avoir ces poulets, c’était tellement santé… » Elle aborde la question de la langue, s’excuse (sans raison) de son français (pourtant excellent, mais pas au goût d’Elena) : « À l’époque, on était refusés dans les écoles françaises, Patrick ! C’est pour ça que la majorité de ma génération est meilleure en anglais qu’en français… »

C’était une autre époque, où on tuait des poulets dans la baignoire. Et où les femmes, dans les familles, étaient subordonnées aux hommes.

« Quand mes frères arrivaient à la maison, ma mère disait : “Vous voulez manger quoi ?” Elle demandait pas ça à ma sœur et moi ! Je me suis mariée à 23 ans. On me disait : “Elena, tu dois cuisiner pour ton mari.” Je disais : “Ce sera comme des vacances, je cuisine pour sept, à la maison !” »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Elena Faita prépare un livre, La Cucina di Elena, qui sortira en septembre.

C’était une autre époque, où l’école était plus ou moins encouragée dans les classes défavorisées. Elena a quitté l’école à 14 ans avant de finir sa scolarité de soir, pendant sept ans, dont deux ans de cours au campus Sir George William, ancêtre de l’Université Concordia…

Les cours de commerce ont servi : elle a repris la Quincaillerie Dante, lancé cette école de cuisine, acheté des immeubles…

Je voulais être une femme indépendante. Tu travailles, tu paies tes affaires. Mon mari m’a toujours appuyée dans ça. Si j’avais marié un Italien autoritaire, Patrick… je l’aurais tué ! Elena Faita

Mais son mari, Mattia Faita, est né en Italie du Nord : « Ils ont une mentalité différente… »

Une ombre passe dans les yeux rieurs d’Elena, quand elle évoque son mari, mort il y a deux ans d’un cancer : « C’était un homme bon, on pensait pareil. C’était mon meilleur ami, Patrick. Et là, mon ami est parti… Le vide, tu le ressens. »

Elle me dit qu’elle travaille fort, ces jours-ci : elle prépare un livre, La cucina di Elena, qui sortira en septembre, elle espère faire fermer la rue Dante pour l’occasion. « Si on peut avoir le permis ! »

Je remarque le nom, sur la couverture : Elena Vendittelli-Faita, qu’elle n’utilise jamais en public.

« Pourquoi, Elena ?

– J’ai choisi de mettre aussi mon nom de fille… »

Il y aura des recettes dans ce livre d’Elena Vendittelli-Faita, bien sûr. Mais elle y racontera en détail l’histoire de sa vie, de sa famille. La cucina di Elena fera la part belle aux femmes, me dit-elle.

Je vais le dédicacer aux femmes qui n’ont pas eu les compliments. À ma mère Teresa, ma belle-mère Angela, mes tantes Rosina, Rosaria, Rachela… Les femmes d’autrefois, Patrick, elles n’en avaient pas, de compliments… Elena Faita

« Et Mattia, il te complimentait, Elena ?

– Oui. Tout le temps… »

Reste la question de la Quincaillerie Dante, ce magasin familial que je disais inclassable. Des spatules, des casseroles, des fusils, le tout dans un chaos organisé au milieu duquel Elena trône la plupart du temps, pas loin de son école de cuisine.

La Quincaillerie Dante a beau être une institution montréalaise visitée et aimée par des Québécois de partout, peut-être que le magasin vit ses dernières années, dit Elena.

Elle voudrait passer la main, mais ce n’est pas évident…

« Le problème, c’est que c’est un commerce de famille, Patrick ! Les gens viennent nous voir, nous. Ils veulent me voir, moi. Quand je suis pas là, ils sont déçus ! Ils disent : “Où est Elena ?” Mes enfants, Cristina et Stefano, m’ont dit : “Maman, tu as besoin d’un coach pour la suite, pour prendre une décision…” »

Le dilemme : vendre ou fermer.

Vendre un commerce si intimement lié à une personnalité comme Elena Faita, est-ce faisable ? Sans tuer l’âme de la Quincaillerie, je veux dire ?

Le clan Faita-Vendittelli n’en est pas certain…

Plutôt que de vendre à la mauvaise personne, je me dis que je pourrais tout liquider et fermer. On a des offres. Mais il faut la bonne personne, sinon j’aime mieux fermer… Elena Faita

« Tu vends tout le stock, pis… c’est fini ! Oui, tu perds de l’argent, mais c’est pas grave. L’argent n’est pas un problème. »

Je dis à Elena que je voulais chroniquer sur le bonheur de travailler, en l’interviewant. Elle me répond qu’elle aime travailler, qu’elle n’a pas peur de se salir les mains.

« Je n’ai pas besoin de travailler : ce que j’aime, c’est être occupée… »

Je ne lui dis pas que c’est ce que je veux, moi aussi : toujours être occupé, ne jamais vraiment arrêter, même à…

« Tu as bien 75 ans, hein, Elena, c’est ça ?

– Non ! 77, Patrick, 77 ! », dit-elle en éclatant de ce rire lumineux comme le soleil des campagnes italiennes en juillet.

T’es mon idole, Elena.

Je dirais même plus : t’es mon idole, Elena !

