Avec leur plume unique et leur sensibilité propre, des artistes nous présentent leur vision du monde qui nous entoure. Cette semaine, nous donnons carte blanche au romancier, dramaturge, acteur et metteur en scène Jean-Philippe Baril Guérard.

Jean-Philippe Baril Guérard Collaboration spéciale

Il y avait un gars, à mon école secondaire, je ne me souviens plus de son nom. Je pense que je ne l’ai jamais su. Tout le monde l’appelait Céline Dion. Je sais pas comment ça a commencé, mais il a reçu ce surnom parce qu’il chantait pour de l’argent. Il chantait et des gens lui lançaient des pièces de monnaie. Violemment, parfois. Ça faisait rire le monde. Lui ramassait les pièces par terre en continuant de chanter. C’était problématique à de nombreux égards, mais ça arrondissait ses fins de mois et ses mécènes étaient divertis. Win-win, je suppose.

C’était une version low-tech du spectacle qui me fascine depuis un peu plus d’un mois sur TikTok. J’ai découvert ça en discutant avec une Gen Z qui n’en revenait pas que je n’aie jamais, en l’an de grâce 2024, entendu parler de Florence et son troll.

Cette Florence a commencé à jouir d’une certaine popularité à la mi-2023, quand la magie noire de l’algorithme de la page For You de TikTok l’a fait apparaître dans le fil de beaucoup de Québécois. Au départ, on la voyait surtout faire du karaoké dans ses diffusions en direct. Un peu comme Céline Dion. Celle de Charlemagne ou celui de mon école secondaire.

Elle a fini par se construire un public assez substantiel, qui la regardait chanter et qui, à coups de 5 $ en monnaie TikTok, payait pour des demandes spéciales.

Parfois, en extra, ils se moquaient d’elle, de son appartement délabré, de son étrange relation avec son « troll », ce chum qui rôdait parfois autour, qui mettait de la pression pour qu’elle continue de streamer, ou qui pressait les spectateurs de donner encore plus d’argent, et qu’on pouvait entendre parfois tenir des propos misogynes, parfois limite violents.

Ils ont fini par exposer de plus en plus de pans de leur vie privée, de l’anodin à l’essentiel. Sur un extrait d’un live préservé sur TikTok par autre utilisateur, quelqu’un qui s’amuse à ses dépens, on voit le couple à l’hôpital. C’est le chum de Florence qui tient la caméra, très fier d’annoncer que leur bébé est en route. Florence gémit, prise de contractions. C’est sordide, il n’y a pas de question là-dessus. On peut, comme l’ont fait de nombreux spectateurs de l’accident de char au ralenti et très public qu’est l’histoire de Florence, se délecter de voir du pauvre monde se démener devant la caméra de son téléphone dans l’espoir de susciter assez d’attention pour pratiquer une forme moderne et extrêmement tordue de mendicité. On peut se questionner sur le jugement de deux personnes qui sont prêtes à exposer un moment aussi précieux qu’un accouchement pour entretenir leur communauté (et lui soutirer de précieuses pièces TikTok). On peut supposer que l’une d’elles exerce peut-être une force malsaine sur l’autre.

Mais on peut aussi se demander qui profite de tout ça, au final. Qui en profite, quand quelqu’un qui vit dans une relative pauvreté matérielle voit une possibilité, même extrêmement sordide, de se sortir de la misère ?

La vie privée n’a pas la même valeur quand l’huissier sonne à la porte et menace d’éviction. Elle se vend, au même titre qu’on peut aller vendre sa télé au pawn shop si on est très mal pris.

La télé, au moins, on peut aller la racheter après, si on est chanceux. Dans le cas de la vie privée, il n’y a pas de retour possible.

Qui en profite, quand TikTok prélève une commission de 50 % sur les pièces que les spectateurs offrent aux créateurs ?

Je suis assez vieux pour avoir connu la promesse initiale des plateformes numériques qui promettaient de faciliter les connexions humaines, à une époque où je dilapidais ma propre vie privée dans des albums disgracieux de photos mettant en scène mes amis et moi dans des situations de party souvent gênantes. Par dessein ou par accident, le temps passé sur ces plateformes a plutôt fini par se mêler au magma de tout ce qu’on appelle « contenu », des produits qui demandent du temps et de l’attention, qui compétitionnent tous férocement pour que je pose mes yeux sur eux : des livres, des films, des séries, des jeux vidéo, de la porn, des articles de fond sur les sujets essentiels, une nouvelle idée d’accompagnements pour agrémenter une burrata, l’album de Charli XCX, la photo d’un enfant démembré à Gaza, des chèvres de montagne qui escaladent un barrage, une émission balado sur des Ukrainiens qui se patentent des armes autonomes, la marmotte qui trouble le Grand Prix de Montréal, Orville Peck en chest au Festival de jazz, la photo d’une fille avec qui j’ai eu un cours de littérature au cégep avec son chum pendant leur voyage à Barcelone.

TikTok pourrait dépenser 850 000 $ par heure de contenu pour produire une heure de série télé (ça coûte environ ça, une heure de série lourde, oui) et espérer susciter l’attention nécessaire pour compétitionner avec tout ça, ce qu’il faut pour générer juste assez d’argent en pub pour faire balancer la caisse. Mais, économiquement, ça a pas mal de plus de sens de laisser Florence allumer sa caméra, à coût presque nul, et de récolter la moitié des pourboires qu’elle reçoit.

C’est win-win, je suppose. C’est problématique à plein d’égards, mais Florence arrondit ses fins de mois et ses mécènes sont divertis.

Qui est Jean-Philippe Baril Guérard ? Jean-Philippe Baril Guérard est romancier, dramaturge, acteur et metteur en scène.

Il a notamment publié les romans Royal, Manuel de la vie sauvage et Haute démolition. Il a aussi signé de nombreuses pièces de théâtre, dont Warwick, La singularité est proche et Vous êtes animal.

Ses romans Manuel de la vie sauvage et Haute démolition ont été adaptés à la télévision.

Qu’en pensez-vous ? Exprimez votre opinion