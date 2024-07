Histoires d’amour et d’autisme, une série cocréée par Cian O’Clery et diffusée sur Netflix

Les beaux jours se prêtent à merveille à la détente, mais pas besoin de mettre son cerveau en vacances pour autant. Voici quatre suggestions de nos chroniqueurs pour se divertir et réfléchir sous le soleil, un thème à la fois. Cette semaine, l’identité.

Histoires d’amour et d’autisme

Une docusérie qui suit des célibataires en quête d’amour ? Disons que j’embarquais à reculons dans cette offre de Netflix. Sauf qu’ici, les protagonistes sont tous situés sur le spectre de l’autisme. Et ça change tout. Parce que les codes classiques de la séduction qu’on a vus des milliers de fois se déployer à l’écran s’écroulent pour faire place à des tentatives souvent malhabiles et malaisantes, parfois franchement bizarres, mais toujours attachantes. C’est humain et drôle, surprenant et instructif, et on se prend d’affection pour Steve, Abbey, Kaelynn et les autres – des gens qui, comme tout le monde, n’aspirent qu’à aimer et à être aimés.

Philippe Mercure, La Presse

Histoires d’amour et d’autisme, une série cocréée par Cian O’Clery. Diffusée sur Netflix.

Regardez la bande-annonce

Les rayons gamma

PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS OPALE Les rayons gamma, de Henry Bernadet, avec Chaimaa Zinedine, Chris Kanyembuga et Yassine Jabrane. Offert à la location sur demande sur plusieurs plateformes.

Le film Les rayons gamma, de Henry Bernadet, n’a eu ni la reconnaissance ni la distribution en salle qu’il méritait. Cette fresque en trois tableaux raconte les histoires d’Abdel, de Fatima et de Toussaint, trois adolescents issus de familles d’immigrants qui cherchent leur place à Montréal. Le récit est inspiré d’histoires réelles vécues par les élèves d’une école secondaire du quartier Saint-Michel. Bien que le scénario comporte quelques maladresses, les jeunes interprètes, tous non professionnels, sont bouleversants. Et l’été montréalais est magnifique dans l’œil du réalisateur.

Alexandre Pratt, La Presse

Les rayons gamma, de Henry Bernadet, avec Chaimaa Zinedine, Chris Kanyembuga et Yassine Jabrane. Offert à la location sur demande sur plusieurs plateformes.

Regardez la bande-annonce

Le piège de l’identité

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le piège de l’identité, de Yascha Mounk, éditions de l’Observatoire, 558 pages

Avec Le piège de l’identité, c’est une analyse fine, critique et posée de l’idéologie woke qu’offre le politologue américano-allemand Yascha Mounk – bien qu’il n’utilise pas cette expression, puisque « de nos jours, quiconque qualifie un militant de “woke” risque d’être instantanément perçu comme un vieux réactionnaire ». L’idéologie existe, néanmoins. Attrayante pour une certaine gauche pressée de combattre les injustices, elle constitue un piège aux yeux de l’auteur, parce qu’elle risque de nous emmurer dans nos identités respectives. Et ce n’est pas un « vieux réactionnaire » qui l’écrit : les deux derniers ouvrages de Mounk ont sonné l’alarme sur la montée de la droite populiste dans le monde.

Isabelle Hachey, La Presse

Le piège de l’identité, de Yascha Mounk, éditions de l’Observatoire, 558 pages

L’énigme Tolstoïevski

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION L’énigme Tolstoïevski, de Pierre Bayard, Les éditions de Minuit, 166 pages

Dans sa version la plus militante, le discours politique sur les identités enferme chaque groupe dans sa case. Les identités sont nettes et figées, avec des lignes de démarcation qui servent à coaliser ceux qui partagent des griefs et des revendications. Dans L’énigme Tolstoïevski, Pierre Bayard montre qu’une autre vision de l’identité, plus littéraire et fluide, est possible. L’inventif essayiste s’amuse à amalgamer les œuvres de Dostoïevski et de Tolstoï comme si elles venaient d’un seul écrivain, Tolstoïevski. Sa thèse : les œuvres de cet auteur montrent que chaque être est multiple. Plusieurs identités conflictuelles cohabitent au sein de chacun. L’exposé est original et brillant. Bayard éclaire ces monuments de la littérature russe tout en approfondissant notre compréhension de l’identité.

Paul Journet, La Presse

L’énigme Tolstoïevski, de Pierre Bayard, Les éditions de Minuit, 166 pages