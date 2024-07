Eh bien voilà. On me détestait déjà parce que j’étais un piéton. Les automobilistes maudissent les piétons : c’est lent, ça a la priorité aux passages piétonniers et ça cabosse la voiture en cas d’impact. On me détestait aussi parce que je suis un automobiliste : tout le monde haït les automobilistes, ils se haïssent même entre eux. Comme si les raisons de me détester n’étaient pas assez nombreuses, j’en ajoute une maudite bonne à la liste : je viens de m’acheter un vélo.

Stéphane Dompierre Collaboration spéciale

Je suis donc, théoriquement, un cycliste. Mais j’aimerais apporter tout de suite une nuance importante à ce sujet : un cycliste, à mon sens, c’est quelqu’un qui s’habille en Spandex jaune pour faire croire qu’il a gagné le Tour de France, qui obsède sur l’achat de roues les plus chères possibles et qui se rase les jambes pour faire son 50 kilomètres quotidien plus rapidement d’un dixième de seconde.

Je ne suis donc pas vraiment un cycliste, mais rien d’autre qu’une personne qui possède un vélo. (En attendant de se le faire voler, ce qui, statistiquement, devrait arriver dans les prochaines heures.)

J’ai habité à Pointe-Saint-Charles pendant une dizaine d’années. C’est un quartier du sud-ouest de Montréal reconnu pour… ben, pour rien. Il y avait bien la taverne Magnan, mais elle a fermé en 2014. C’est pendant que j’y habitais que je me suis débarrassé de mon vélo, pour trois raisons :

1. Je ne connaissais personne qui habitait assez près de chez moi pour que je puisse lui rendre visite sans arriver couvert de sueur bord en bord. Et j’étais à 45 minutes de route du bureau, en montée presque constante, avec un long passage sur la rue de la Commune, dans le Vieux-Montréal, faite de pavés bosselés. Non merci. « C’est quoi, la chose malodorante, tremblante, haletante et mouillée dans le coin de la salle ? » « Oh, n’y faites pas attention, c’est notre collègue de Pointe-Saint-Charles. Il n’aime pas prendre le métro. Ça pue, qu’il dit. »

2. Les pistes cyclables y sont rares. Il n’y a qu’un cycliste dans le quartier, un barbu louche sur un vélo volé trop petit qui revient du dépanneur une caisse de douze entre les cuisses et une cigarette au bec en roulant au milieu d’une rue à sens unique à l’envers.

3. J’ai failli crever parce qu’un dix-roues tournait dans une entrée d’usine à ma droite et n’avait pas vu que j’attendais moi aussi le feu vert pour avancer.

4. OK, OK, je l’avoue, il y a une quatrième raison : le port du casque m’achalait parce qu’il défaisait ma flamboyante coiffure.

Maintenant, j’habite à Rosemont. Me rendre au bureau prend 15 minutes en voiture et 17 à vélo. Ma blonde rêve qu’on aille en famille au marché Jean-Talon et chez Milano en pédalant, pour ensuite faire des pique-niques dans les parcs, attaqués par les fourmis et les joueurs de Frisbee. J’ai donc fini par céder.

Mais c’est fou comme les choses ont changé depuis ma dernière balade à vélo.

D’abord, le casque ne défait plus autant ma chevelure, qui se définit moins par « flamboyante » que par « dégarnie ». Aussi, le Code de la route ne semble plus être qu’une série de petits conseils facultatifs.

Au nombre de fois où mon chien et moi, on a failli se faire heurter par un cycliste qui ignorait son feu rouge ou son panneau d’arrêt, je comprends que l’arrêt est facultatif, et peut-être même interdit ? J’ai vu tout récemment un père qui mettait de la pression sur son fils d’à peu près 8 ans, les deux sur des trottinettes, pour traverser sur le feu rouge, parce qu’il n’y avait pas de voitures. Le fils, réfractaire et stressé, a fini par suivre son père, apparemment bien fier de transmettre une si virile qualité : se mettre en danger pour rien !

Il y a un certain temps, une cycliste s’est arrêtée à un stop pour me laisser passer et je suis certain qu’elle ne pourra jamais oublier mon visage ébahi. Billy lui jappait après, convaincu que c’était un piège. Ce n’était que l’exception qui confirme l’absence de règles.

Je me joins donc à la foule de hors-la-loi. Accueillez comme il se doit ce nouveau cycliste à emportiérer !

Je blague. Pour ma sécurité je m’en tiendrai autant que possible aux pistes cyclables, que je partagerai évidemment avec une faune éclectique : conducteurs de BIXI électriques sans casque, vieux monsieurs hostiles sur des scooters dangereusement silencieux ou de larges triporteurs décorés, couple d’amoureux distraits à trottinette, joggers professionnels (ceux pour qui l’asphalte des trottoirs ne convient pas à leurs chevilles d’athlètes de haut niveau), piétons égarés, clowns en unicycle et grands-mères en forme avec des bâtons de marche.

Je crois que je vais surtout rouler dans les ruelles vertes, finalement. Surveillez vos tomates, j’arrive !