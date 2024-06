Les beaux jours se prêtent à merveille à la détente, mais pas besoin de mettre son cerveau en vacances pour autant. Voici quatre suggestions de nos chroniqueurs pour se divertir et réfléchir sous le soleil, un thème à la fois. Cette semaine, le voyage.

Lost in Translation

PHOTO FOURNIE PAR FOCUS FEATURES Scarlett Johansson et Bill Murray dans Lost in Translation

Le Japon, quel pays fascinant. Le film Lost in Translation traduit bien ce sentiment de dépaysement qu’on ressent à Tokyo. Pendant 1 h 42, la cinéaste Sofia Coppola nous fait vivre en touriste à Tokyo. Lost in Translation n’est pas seulement un voyage intrigant situé au Japon. C’est aussi un voyage à travers le temps. Quand le personnage de Bill Murray, un acteur blasé en pleine crise de la cinquantaine, prend ses messages téléphoniques et ses messages par télécopieur à l’hôtel, ça me rappelle avec nostalgie cette époque où on ne transportait pas notre vie dans notre téléphone portable, où les communications à l’autre bout du monde n’étaient pas instantanées.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Lost in Translation, un film de Sofia Coppola mettant en vedette Bill Murray et Scarlett Johansson. Offert en location et à l’achat (ex : AppleTV)

Tous tes enfants dispersés

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Tous tes enfants dispersés, de Beata Umubyeyi Mairesse

Il y a un bonheur à découvrir sur le tard un auteur prolifique. Lorsqu’on termine à regret son plus récent livre, on sait que plusieurs autres nous attendent. C’est ce qui m’est arrivé avec l’œuvre de Beata Umubyeyi Mairesse, Française d’origine rwandaise, survivante du génocide des Tutsis, dont j’ai d’abord lu le magnifique recueil Culbuter le malheur et le poignant récit Le convoi. J’ai poursuivi le voyage au pays de sa mémoire douloureuse avec son premier roman Tous tes enfants dispersés (J’ai lu), Prix des cinq continents de la Francophonie 2020. Une histoire touchante de retour au pays natal et de transmission.

Rima Elkouri, La Presse

Tous tes enfants dispersés, de Beata Umubyeyi Mairesse, éditions J’ai lu, 221 pages

Me suivez-vous ?

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Me suivez-vous ?, d’Yves P. Pelletier

J’avais adoré le livre Déboussolé d’Yves P. Pelletier. Aussi, je me suis précipité sur Me suivez-vous ? dès sa sortie. Je n’ai pas été déçu. Ce grand voyageur replonge pour notre plus grand plaisir dans les nombreux périples qu’il a faits au cours de sa vie. Tibet, Birmanie, Liban, Thaïlande, Grand Nord, la liste est longue. Et il le fait avec une plume maîtrisée et un esprit débridé. Il le fait surtout sans prétention. Ce qui l’intéresse, ce sont les rencontres avec les autres. Et tant pis si la langue met une barrière. Il s’arrange pour baragouiner quelque chose ou tout simplement écouter, comme il le fait avec un moine tibétain qu’il a tenu à retrouver. À ces récits s’ajoutent quelques pans de sa vie professionnelle et plusieurs de sa vie sentimentale mouvementée. Ces épisodes sont aussi drôles qu’attendrissants. Si vous ne deviez mettre qu’un livre dans votre valise cet été, c’est celui-là.

Mario Girard, La Presse

Me suivez-vous ?, d’Yves P. Pelletier, VLB Éditeur, 272 pages

Black Sea et Red Sands

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Black Sea – Un voyage culinaire entre Orient et Occident, de Caroline Eden

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Red Sands – Un voyage culinaire à travers les steppes de l’Asie, de Caroline Eden 1 /2



Des livres de voyage, il y en a des tonnes, mais des livres de voyage qui interpellent tous les sens, il y en a peu. Ceux de Caroline Eden, journaliste britannique qui affectionne particulièrement l’Asie centrale, la Turquie, le Caucase et toute la lisière entre l’Orient et l’Occident, sont de ceux-là. L’auteure fait gambader sa prose entre politique, société, musique, culture culinaire et paysages. On croque autant dans l’histoire des gens qui croisent sa route que dans un abricot mûr d’Ouzbékistan en juillet avant de se mettre aux fourneaux pour concocter une recette qu’on a trouvée entre deux chapitres. Hachette a eu l’excellente idée de traduire deux de ses plus récents ouvrages en français, Black Sea et Red Sands.

Laura-Julie Perreault, La Presse

Black Sea – Un voyage culinaire entre Orient et Occident et Red Sands – Un voyage culinaire à travers les steppes de l’Asie, de Caroline Eden, éditions Hachette, 280 et 309 pages