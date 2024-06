Écrits Un journal sous le cerisier

En règle générale, la découverte d’un manuscrit, d’une peinture, d’une chanson et d’autres œuvres jusque-là inconnues et imputables à des créateurs est source de joie et de curiosité. On peut difficilement associer la découverte du « journal d’occupation » de l’écrivain ukrainien Volodymyr Vakoulenko à un tel état d’esprit.