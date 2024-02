5 articles Contexte

Santé Soufflerons-nous 120 bougies un jour ?

Faire le tour du monde à 90 ans, courir un demi-marathon à 95 ans, jouer à quatre pattes avec nos arrière-arrière-petits-enfants à 110 ans… Les nouveaux champions de la longévité promettent de repousser l’espérance de vie à 120 ans… ou plus. On peut prendre leurs promesses avec un grain de sel, mais ils ont raison sur au moins un point : vaut mieux investir dans sa santé quand on est jeune si on veut profiter de la vie le plus longtemps possible.