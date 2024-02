PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

C’est souvent le premier évènement médiatique de janvier : la cérémonie de la Canne à pommeau d’or, remise au capitaine du premier bateau de l’année à franchir les eaux du port de Montréal. L’évènement protocolaire se tient d’ordinaire dans une salle de conférence de presse un brin morne. Or, le 3 janvier dernier, le capitaine du Helena G a invité les médias à bord de son navire transportant or et pyrite. Caméramans et photographes ont pu prendre des images du navire et de l’équipage, en plus d’assister à une cérémonie de pain et de sel, une tradition ukrainienne d’hospitalité, en l’honneur du capitaine Eduard Voshchuk et d’une partie de son équipage, nés en Ukraine. – Josie Desmarais, La Presse