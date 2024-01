5 articles Contexte

Table ronde Les rebelles ont-ils leur place en politique ?

Dans son plus récent livre, Catherine Dorion raconte les obstacles d’une élue rebelle qui voulait renverser l’ordre établi. Les partis politiques, les médias et le Parlement façonnent, selon elle, des « députés en série comme on fabriquerait des saucisses ou des Barbies ». Dans ce contexte, comment réconcilier ceux qui partagent cette perception avec le débat public ? Nous avons poursuivi la réflexion avec des leaders des mouvements sociaux et d’anciennes ministres reconnues pour leur franc-parler.