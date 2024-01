2 articles Contexte

Comment devient-on québécois ?

L’immigration est au cœur de l’actualité depuis plus d’un an : le chemin Roxham, les résidents temporaires, le débat sur les seuils, la situation du français… Le moment est peut-être venu de prendre une pause, et de regarder les choses par l’autre bout de la lorgnette, celui du cheminement complexe des nouveaux venus en terre québécoise. Quand cesse-t-on d’être un immigrant ? Comment et quand devient-on québécois ?