3 articles Contexte

La psychologie au secours du climat

Les scientifiques ont beau réclamer des actions immédiates pour limiter un réchauffement climatique irréversible, l’humanité tarde à agir. Et si l’une des clés de la lutte contre les changements climatiques se trouvait non pas dans la technologie, mais dans le cerveau humain ? En psychologie, de plus en plus de voix s’élèvent pour faire partie de la solution.