Quand le soleil brille, les plans d’eau sont des destinations estivales prisées. Voici la plage municipale de Saint-Gédéon, sur les rives du lac Saint-Jean. Ce lac de plus de 1000 km⁠2 compte des kilomètres de plages, parmi les plus belles du Québec. « De la plage, on peut s’avancer dans le lac en marchant sur un quai fait de grosses roches. Assis tranquille les pieds pendants, on a tout le loisir de regarder ceux qui pêchent au loin », écrivait La Presse à la suite d’une visite en 2013, année où a été prise cette photo.