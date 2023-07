PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Des festivals, la métropole n’a pas le monopole. Tout le Québec accueille pendant l’été une pléthore de manifestations. À Saint-Jean-sur-Richelieu, les montgolfières seront à l’honneur pour la quarantième fois cet été. En plus de ballons de toutes les formes et de toutes les couleurs, ce festival propose aussi des concerts. En 2018, quand a été prise cette photo, Hubert Lenoir et Les Trois Accords sont montés sur scène. Les Cowboys Fringants et Bleu Jeans Bleu, entre autres, sont au programme de l’évènement qui se tiendra du 11 au 20 août cette année.