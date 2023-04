Le match revanche dont les Américains ne veulent pas

À 18 mois de la prochaine élection présidentielle et à 8 mois du début du choix des délégués aux conventions des deux partis, tout indique que la course à la nomination est pratiquement finie avant même de commencer. Ce sera donc un match revanche – dont les deux tiers des Américains ne veulent pas – entre Donald Trump et Joe Biden.