PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Le président américain a effectué une visite de deux jours à Ottawa, les 23 et 24 mars. Une fois à l’aéroport, il m’a fallu patienter trois heures, aux côtés de dizaines d’autres photographes et journalistes, mais aussi de policiers, d’agents secrets et même de tireurs d’élite. Air Force One a finalement atterri dans un brouillard opaque. Puis, le président et sa femme sont descendus de l’avion. J’ai alors cherché à illustrer sa présence sur le sol canadien. Quel coup de chance quand Joe Biden s’est mis à discuter avec quelqu’un dont la vue était cachée par l’immense coiffe d’un garde de cérémonie. De mon angle, on pouvait presque croire que le président discutait avec ce grenadier canadien. — Martin Chamberland