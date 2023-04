L’Inde, qui devient cette année le pays le plus populeux de la planète, est sur une lancée. Son économie roule à plein régime. Et la croissance devrait durer, observe Serge Granger, professeur à l’Université de Sherbrooke. « L’Inde ressemble à la Chine d’il y a 30 ans, les signaux sont au vert », constate celui qui propose quatre sources pour aborder ce colosse encore méconnu.

Un essai : la rivalité des Goliaths

PHOTO DAR YASIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des véhicules militaires indiens se déplacent dans le Cachemire, en septembre 2020. Des heurts se produisent ponctuellement dans le secteur entre les forces de l’Inde et de la Chine.

« C’est le temps de s’intéresser à l’Inde », lance Serge Granger, qui achève ces jours-ci un livre consacré aux liens entre ce pays… et le Québec, « deux cousins » de l’Empire britannique. « Henri Bourassa était ami d’un grand nationaliste là-bas, rappelle-t-il. Gandhi a écrit sur le Québec. »

Il reste que pour saisir les dynamiques économiques et politiques qui façonnent l’Inde, c’est sur ses rapports avec la Chine, sa voisine, qu’il faut d’abord se pencher. Dans The China-India Rivalry in the Globalization Era, dirigé par T.V. Paul, professeur à McGill, des chercheurs abordent (en anglais) de multiples aspects de cette relation complexe, que M. Granger qualifie d’« aigre-douce ».

Au-delà de leurs conflits frontaliers, les rivaux qui comptent chacun 1,4 milliard d’habitants sont capables d’alliances, notamment sur les questions commerciales. Et quand deux puissances qui rassemblent le tiers de la population mondiale font front commun, leur poids est immense. « On l’a vu à la COP26, dit Serge Granger. Elles ont fait changer le texte final. La suppression progressive du charbon est devenue une réduction progressive… »

Ce qui se passe en Inde nous concerne plus qu’on le pense, insiste Serge Granger.

The China-India Rivalry in the Globalization Era Sous la direction de T.V. Paul Georgetown University Press (2018) 312 pages

Un reportage : les périls de la croissance

La croissance indienne est dopée par la démographie. « Chaque année, il y a 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail », souligne Serge Granger. Pour soutenir son développement, l’Inde compte encore sur le charbon, peu cher mais très polluant, et sur le pétrole, que le pays achète ces jours-ci au rabais en Russie.

Inspirés par les Chinois, les Indiens tapissent aussi l’Himalaya de barrages hydroélectriques, quitte à inonder des villages complets. Le reportage « Himalaya, la bombe climatique qui menace l’Inde », du journaliste Alban Alvarez, de France 24, « reflète assez bien la problématique du développement à tout prix », dit le chercheur.

Le journaliste nous transporte dans l’État de l’Uttarakhand, à la rencontre de gens dont la vie a été bouleversée par ces projets. Il souligne au passage la vulnérabilité d’une région propice aux tremblements de terre, où la fonte des glaciers s’accélère. « L’Inde est parmi les pays les plus touchés par les changements climatiques », fait remarquer Serge Granger. Le phénomène pourrait avoir de lourdes conséquences.

Après tout, le débit du Gange, qui alimente 500 millions de personnes, dépend beaucoup des glaciers. Sans parler de la mousson qui se dérègle…

Une enquête : la méthode Modi

PHOTO BIJU BORO, AGENCE FRANCE-PRESSE Le premier ministre indien Narendra Modi, le bras levé, arrive dans un stade de Guwahati, dans l’État septentrional de l’Assam, le 14 avril.

L’Inde est la plus grande démocratie du monde. Le système électoral uninominal à un tour, héritage britannique, y ressemble beaucoup au nôtre. Mais en format géant, c’est-à-dire avec environ 900 millions d’électeurs. Comment y prendre le pouvoir ? Il y a des « ingrédients » traditionnels, résume Serge Granger. Un : savoir tenir tête au Pakistan et à la Chine. Deux : favoriser la création d’emplois. Trois : marginaliser les minorités ethniques pour rassurer la base hindoue, qui représente 80 % de la population.

L’actuel premier ministre, Narendra Modi, dont le deuxième mandat court jusqu’en 2024, a appliqué la recette avec grand soin, puis ajouté un « quatrième ingrédient », avec « toute une série de techniques » pour museler l’opposition. Parmi elles, l’intimidation numérique ainsi que des changements légaux pour faciliter le dépôt d’accusations de sédition contre des opposants ou limiter l’accès à des fonds étrangers pour la société civile.

À l’issue d’une longue enquête, le chercheur français Christophe Jaffrelot montre dans L’Inde de Modi – National-populisme et démocratie ethnique « les méthodes de l’accès et du maintien au pouvoir de Modi, qui soulèvent des craintes quant à la fragilisation de la démocratie indienne », explique Serge Granger. En français sur l’Inde, Jaffrelot est un incontournable, ajoute le professeur.

L’Inde de Modi – National-populisme et démocratie ethnique Christophe Jaffrelot Fayard (2019) 347 pages

Un film : le poids des castes

L’Inde n’est pas qu’une puissance politique et économique, c’est aussi le berceau d’une culture millénaire fascinante, avec ses codes uniques. Même s’il a été officiellement aboli il y a des décennies, le système des castes continue ainsi d’y régir la vie, condamnant une partie de la population à la servitude.

Malgré des mesures de discrimination positive, avec des postes réservés à des candidats issus des basses castes, celles-ci sont toujours surreprésentées parmi les populations les plus pauvres. N’empêche, les jeunes semblent aujourd’hui moins « à cheval » sur le principe des castes, évalue Serge Granger. Réalisé par Ramin Bahrani, le film Le tigre blanc – tiré du roman éponyme d’Aravind Adiga (2008) et diffusé sur Netflix (notamment en français) – raconte l’histoire de Balram, un serviteur issu d’une basse caste qui réussit à s’émanciper.

Le long métrage brosse un portrait juste de l’Inde contemporaine : « On y voit bien les tensions entre modernité et ancienneté, propreté et saleté, indianité et américanité, explique Serge Granger, sans tomber dans la caricature. Il y a une belle intensité qui nous garde aussi déboussolés émotivement du début à la fin. J’ai adoré ce film. Ça m’a rappelé ce que j’ai vu là-bas. »

PHOTO ASSOCIATED PRESS Des usines des environs de Kochi, dans l’État du Kerala, dans le sud de l’Inde. La croissance économique se traduit souvent par une pollution accrue, qui suscite le mécontentement d’une partie de la population.

PHOTO PRAKASH SINGH, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des électrices s’apprêtent à voter lors des élections dans l’État du Bihar, dans le nord-est du pays, en octobre 2020.

PHOTO JEWEL SAMAD, AGENCE FRANCE-PRESSE Des jeunes s’affrontent dans une partie de criquet à New Delhi. L’Inde est l’un des pays les plus jeunes de la planète, avec plus de la moitié de la population qui a moins de 25 ans. 1 /3