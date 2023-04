Chaque semaine, un de nos journalistes vous présente un essai récemment publié.

À quoi rime l’ingérence du régime chinois dans le processus politique du Canada et d’autres démocraties occidentales ?

Pourquoi Pékin (Beijing) déploie-t-il des efforts inédits – et inacceptables – pour contrôler les faits et gestes de la diaspora chinoise ici comme ailleurs ?

Tout ça, explique la journaliste Joanna Chiu, relève d’une stratégie implacable. L’idée est de bâtir un nouvel ordre mondial qui va remplacer le système actuel, où les États-Unis jouent un rôle fondamental.

Le problème, c’est que le régime chinois propose plutôt un « désordre mondial », comme le laisse entendre le titre de l’essai, dont la traduction française ne pourrait pas mieux tomber.

Un désordre dont les démocraties libérales font les frais.

Le gouvernement canadien est actuellement empêtré dans une série de controverses liées à de multiples tentatives d’ingérence chinoises. Et ce que démontre la journaliste du Toronto Star, c’est à quel point notre pays n’est pas une exception.

Depuis l’arrivée de Xi Jinping à la tête de la Chine, son régime a intensifié la répression à l’intérieur de ses frontières et cherche à étendre son influence dans le monde, coûte que coûte.

« Le Canada offre un exemple concret des conséquences du comportement de la Chine à l’égard des puissances moyennes – et de ce qui arrive si un État se montre incapable de protéger ses citoyens », écrit-elle.

Pékin dispose d’une agence officielle, le département du Travail du Front uni, dont la mission est de « cibler des populations et des organisations non communistes à l’échelle internationale en vue d’amener des individus et des groupes influents à défendre les intérêts du Parti communiste chinois ».

Et Joanna Chiu nous offre un véritable tour du monde, qui nous permet d’explorer avec elle plusieurs pays – et individus – qui sont pris dans les filets du système d’ingérence mondial de Pékin.

On la suit d’abord à Hong Kong et en Chine continentale, où elle nous montre les ravages et la portée de l’État policier chinois. Elle ne se rend pas au Xinjiang pour nous parler du drame vécu par la minorité ouïghoure, mais c’est tout comme ; des exilés qu’elle rencontre en Turquie décrivent leur cauchemar en détail.

La partie centrale de son livre, elle, porte sur les puissances moyennes. Le Canada, évidemment. L’Australie où l’on se démène bien plus qu’à Ottawa pour ne pas se soumettre aux diktats de la puissance chinoise.

Et, aux antipodes, l’Italie et la Grèce. Deux pays d’Europe où la « diplomatie du chéquier » pratiquée par Pékin a fonctionné à merveille ces dernières années. L’aplaventrisme des dirigeants de ces deux nations est, tel qu’elle le rapporte, consternant.

Seul bémol : le livre a été publié en anglais il y a deux ans. Certaines situations ont évolué rapidement.

Une nouvelle préface fait le point sur les évènements récents, mais plus loin dans le livre, on évoque le fait que les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor sont toujours derrière les barreaux en Chine. Et le chapitre sur les liens d’amitié entre la Chine et la Russie a été rédigé avant la guerre en Ukraine.

Ça n’enlève toutefois rien à la pertinence de l’ouvrage.

Les tentacules du régime chinois continuent de s’étendre, au mépris de la souveraineté des démocraties occidentales. Joanna Chiu nous aide à mieux appréhender le problème et offre plusieurs pistes pour tenter de le résoudre.

Extrait « Des membres de la diaspora chinoise ont tenté d’avertir les décideurs occidentaux des manœuvres clandestines auxquelles se livre Beijing en vue d’étendre son influence partout dans le monde, mais la plupart de leurs mises en garde sont restées sans suite. Ce n’est que récemment que les cas les plus flagrants ont suscité des réactions aux plus hauts niveaux. »

Qui est Joanna Chiu ? Après avoir été correspondante de l’Agence France-Presse à Pékin et à Hong Kong, Joanna Chiu est aujourd’hui journaliste au Toronto Star. La Chine et le nouveau désordre mondial, son premier ouvrage, a été récompensé par le Shaughnessy Cohen Prize for Political Writing.