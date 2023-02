La photo a atterri dans le cellulaire d’Alexandre Boulerice comme une tonne de briques en juin 2011 : son petit dernier, Sevan, avec le gâteau de son premier anniversaire. Un anniversaire que le tout nouveau député néo-démocrate de Rosemont–La Petite-Patrie manquait, étant retenu à la Chambre des communes par une manœuvre d’obstruction (filibuster).

« Get used to it ! » (« Habitue-toi »), lui ont dit des collègues anglophones.

« Je me suis plutôt demandé ce que je faisais là ! », dit le principal intéressé qui, grâce à la configuration de sa famille recomposée, élève quatre enfants. « Donc voilà, tu sais maintenant pourquoi je ne me suis jamais présenté à la chefferie [du Nouveau Parti démocratique – NPD]. J’aime ça, faire du ski de fond. J’aime ça, souper à la maison avec ma famille le jeudi soir. Je n’ai pas l’ambition d’être premier ministre. Au gouvernement, oui, ministre, oui, mais pas premier ministre », me dit celui qui est aujourd’hui le seul élu québécois du NPD à Ottawa, mais qui, à une autre époque, était mon camarade de classe à l’Université McGill.

Nous y avons tous les deux entrepris une maîtrise en science politique avant d’être happés chacun de notre côté par le merveilleux monde du journalisme.

Alexandre Boulerice a fait partie des journalistes qui ont lancé LCN, la chaîne de nouvelles en continu de TVA. J’ai été appelée par La Presse le jour où, en janvier 2001, Lucien Bouchard, alors premier ministre du Québec, a annoncé sa démission.

Et nous voici 22 ans plus tard au café Pista de la rue Beaubien pour parler des choix qu’il a faits depuis que nous avons étudié côte à côte la politique canadienne et les relations internationales.

***

Alexandre Boulerice a un sourire en coin quand il parle des quatre années qu’il a passées à LCN. Les limites qui lui étaient imposées et qui l’ont vite irrité. « Je n’avais pas beaucoup de marge de manœuvre. J’étais enragé de relayer des clips de politicien et de ne pas pouvoir dire : ce qu’il dit est faux ou erroné. De ne pas pouvoir répliquer. J’essayais de teinter mes textes et on me le faisait remarquer », raconte-t-il.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Alexandre Boulerice

Rapidement, il s’est impliqué dans le syndicat. « J’aimais la liberté d’expression, mettre de la pression, améliorer les conditions de travail de mes collègues et les miennes, dit-il. Quand tu as Pierre Karl Péladeau comme patron, ça donne des envies de syndicalisme ! »

Ça donne aussi envie d’aller voir ailleurs, apparemment. La direction de la salle de nouvelles lui a vite fait comprendre que son rôle syndical lui bloquait l’accès à un poste permanent.

Un an plus tard, Alexandre Boulerice a atterri dans le syndicat qui représentait ses collègues de TVA, le Syndicat canadien de la fonction publique, mais comme employé aux services des communications cette fois, pas comme militant. Il y a passé neuf ans.

***

C’est à cette époque qu’il a commencé à se mouiller les orteils en politique. Et qu’il a dû faire des choix. Élevé par un père amoureux de la littérature québécoise, ami de Gaston Miron, et aux côtés d’un frère mordu de musique traditionnelle, Alexandre Boulerice a une corde souverainiste qui résonne en lui, mais aussi un cœur qui bat bien à gauche.

Au lendemain du référendum de 1995, quand le spectre politique souverainiste-fédéraliste a été remplacé graduellement par l’axe droite-gauche, il savait exactement à quelle adresse il voulait loger. La cause de la justice sociale l’a emporté sur un projet souverainiste de moins en moins sociodémocrate et inclusif, dit-il.

Dès le début des années 2000, il s’est impliqué au Nouveau Parti démocratique. « On s’entend que dans ces années-là, on ne se présentait pas au NPD par opportunisme », dit-il en riant.

C’est en 2008 qu’il a porté pour la première fois les couleurs du parti de Jack Layton aux élections.

Il y avait l’attrait du parti travailliste de gauche et l’idée de me battre contre Stephen Harper qui avait fait prendre au Canada un grand tournant à droite et saccageait les services publics. Alexandre Boulerice, député

Une bonne partie du Québec était de son avis. En 2011, Alexandre Boulerice a été élu avec 58 autres candidats néo-démocrates au Québec.

Douze ans plus tard, il est le dernier rescapé de la vague orange.

Son parti, dont il est le chef adjoint, a conclu une entente d’union libre avec le gouvernement de Justin Trudeau. Une entente qui permet aux néo-démocrates de faire adopter quelques-unes de leurs priorités, dont la création d’un programme en soins dentaires pour les familles à revenus modestes, en échange d’une certaine stabilité gouvernementale. « Le gouvernement va prendre le crédit des soins dentaires, mais l’important, c’est que ça se fasse. Pis tant pis si ça ne nous permet pas de remporter plus de sièges », dit-il.

***

Aujourd’hui, Alexandre Boulerice note que son parcours politique aurait été impossible sans l’appui infaillible de sa conjointe, Lisa Djevarhirdjian. Sans une volonté partagée du couple de défendre des idéaux.

« Quand j’ai été élu, les enfants étaient âgés de 10 mois à 10 ans. La pression sur ma conjointe a été énorme. Mais elle me donnait de l’énergie pour me battre contre Stephen Harper. Elle le haïssait plus que moi ! Quand je manquais un évènement familial important, elle me disait : “C’est bien que tu sois là où tu es.” Ça apaise énormément », confie-t-il.

Chaque année, il passe 160 jours à Ottawa, loin de sa tribu. « Et Ottawa, ce n’est qu’à deux heures de Montréal. Imagine mes collègues de Colombie-Britannique ! »

Il se réjouit cependant de voir la politique changer.

[Le Parlement], c’est une institution qui a été faite pour des hommes blancs en fin de carrière. Heureusement, la COVID-19 a modernisé l’institution. On peut maintenant siéger en ligne et voter à distance. Si on maintient un parlement hybride, on va attirer plus de monde, des parents, des aidants naturels qui y trouveront plus de flexibilité. Alexandre Boulerice, député

Tiens, tiens, c’est une conversation que j’aurais pu avoir il y a 22 ans avec Alexandre Boulerice dans une salle de cours sans fenêtre de McGill ou dans un des pubs aux alentours. Nos chemins se sont éloignés, mais l’envie de refaire le monde a toujours aussi bon goût que notre café latté.

Questionnaire sans filtre Le café et moi : Indispensable. J’en bois au moins trois par jour avant midi. C’est un élément essentiel à la maison. Les gens que j’aimerais réunir à table, morts ou vivants : Jean Jaurès, parce que c’est une personne fascinante. Et l’essayiste Albert Jacquard. La dernière fois que j’ai pleuré : En voyant Avatar 2 avec mes garçons. Le thème de la protection des enfants est très central dans le film. Un dimanche matin idéal : Les enfants font des crêpes.