Un café avec… Vanessa Destiné

Le privilège d’entendre Vanessa

À seulement 32 ans, Vanessa Destiné a une connaissance approfondie des médias québécois parce qu’elle les connaît de l’intérieur. Elle est pratiquement passée par tous les réseaux et les empires – Québecor, Radio-Canada, Télé-Québec, Noovo, ARTV, Rouge FM, QUB radio, etc. – et par toutes les plateformes (télé, radio, web) en collaborant à des émissions comme Décoloniser l’histoire, Dans les médias, Retour vers la culture, On va se le dire, La journée (est encore jeune), De l’huile sur le feu…