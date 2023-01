Chaque semaine, un journaliste vous présente un essai récemment publié.

« Pour résoudre ce problème, il faut d’abord le comprendre », écrit la militante suédoise Greta Thunberg, qui, après la publication de Scènes du cœur et Rejoignez-nous, s’est attelée à la direction du Grand livre du climat (The Climate Book). Différent des précédents, cet ouvrage s’impose comme un livre de référence pour comprendre les causes et saisir les nombreux enjeux de la crise écologique.

Persuadée que pour éviter les conséquences les plus graves de cette crise, une masse critique de gens doivent exiger un changement et que, pour ce faire, il faut sensibiliser le plus grand nombre, elle propose un ouvrage assez grand public qui réunit, en une seule lecture (mais non des moindres, le livre fait plus de 400 pages), les clés pour comprendre et agir.

Greta Thunberg y signe quelques textes, mais la plupart ont été rédigés par une centaine d’experts de diverses disciplines (climatologues, géologues, économistes, biologistes, psychologues, médecins, etc.) de même que des écrivains, des journalistes et des militants. Ainsi, les écrits de Naomi Klein et de Margaret Atwood côtoient ceux de l’économiste Thomas Piketty et du réputé climatologue Michael E. Mann.

Cette approche multidisciplinaire fait toute la richesse de cet ouvrage qui se solde par un exercice de vulgarisation et de pédagogie fort réussi, bien qu’un peu répétitif.

Quand le journaliste scientifique Peter Brannen raconte le cycle du carbone et quand Michael Oppenheimer, scientifique spécialiste des sciences de l’atmosphère et des impacts climatiques, explique les principes physiques qui sous-tendent l’effet de serre, on a l’impression de tout comprendre.

Et on réalise aussi que la science ne comprend pas tout, qu’il reste encore plusieurs inconnues, notamment les points de bascule et les effets des boucles de rétroaction positive qui pourraient amplifier le réchauffement anticipé.

L’essai nous amène aussi au Sahel, chez Hindou Oumarou Ibrahim, qui raconte comment, là-bas, « la pluie est tout » et comment, de plus en plus, la pluie n’est plus. Ou encore en Laponie chez Elin Anna Labba, où les Samis tentent de sauver des rennes squelettiques, et en Amazonie chez Sônia Guajajara, devenue récemment ministre brésilienne des Peuples autochtones.

Malgré son contenu digeste parsemé de récits, c’est aussi un ouvrage assommant qui sape le moral par moments. Et ce, même si le mot « espoir » revient à de nombreuses reprises et qu’après le chapitre « Qu’avons-nous fait jusqu’ici ? » (divulgâcheur : pas grand-chose), on fait place aux solutions en mettant de l’avant « Ce qu’il faut faire maintenant » : se détourner du consumérisme, réensauvager, transformer nos institutions économiques, mettre en place une transition juste, entre autres.

Voilà un livre qui a le pouvoir de nous éclairer et de nous mobiliser, mais à consommer à petites doses pour mieux le digérer.

Extrait « Nous avons perdu une course essentielle – celle qui devait empêcher les impacts néfastes –, mais aujourd’hui, face à l’accélération du réchauffement, nous nous trouvons sur la ligne de départ d’une seconde course : elle vise à atténuer les effets de la crise climatique et à conserver une planète habitable. S’adapter à cette nouvelle étape exigera des leaders émergents qu’ils tiennent tête aux intérêts des géants des combustibles fossiles et à la myopie populaire – ce à quoi ma génération n’est jamais parvenue. » Michael Oppenheimer, professeur des sciences de la Terre et d’affaires internationales à l’Université de Princeton

Qui est Greta Thunberg ? Militante écologiste suédoise de 20 ans, Greta Thunberg s’est fait connaître en 2018 après avoir lancé une grève scolaire pour le climat qui s’est étendue à plusieurs pays. Militante pour Fridays For Future, elle a pris la parole lors de plusieurs manifestations partout dans le monde, dont à Montréal en 2019, ainsi qu’au Forum économique mondial à Davos et aux Nations unies.