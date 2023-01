PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Mars 2017 – Montréal

En 2012, mon amie Annick, qui travaille à la maison Le Phare Enfants et Familles, m’a proposé de faire un reportage sur les soins palliatifs pédiatriques. Pour un père de trois enfants, dont un naissant, c’était un sujet trop intense. J’ai donc refusé. En 2017, j’ai relancé l’idée. Je me suis plongé corps et âme dans ce projet et j’ai été extrêmement touché par la résilience des enfants. J’ai aussi découvert un monde de spécialistes, bénévoles et parents qui font tout pour leur bonheur, jusqu’à la fin. Depuis, le mot palliatif a pris un sens très différent à mes yeux.