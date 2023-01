Ex- ou ancien ? Le préfixe et l’adjectif sont parfois interchangeables… quand il s’agit d’une personne, comme l’ex-président Donald Trump.

La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Quelle est la différence entre l’adjectif ancien et le préfixe ex- ? Cela dépend du contexte.

L’adjectif ancien signifie « qui a été autrefois tel et ne l’est plus ». Une ancienne ministre. L’association des anciens élèves. Un ancien amant.

Le préfixe ex-, venu du latin, qui signifie « hors de », employé avec un trait d’union, « sert à désigner une fonction, un état antérieurs qui ont cessé d’être ». Une ex-ministre. Son ex-mari.

Dans ces exemples, les deux sont parfois interchangeables. Mais on n’écrit pas « les ex-combattants » pour désigner les « combattants d’une guerre passée, groupés en associations ». Le ministre des Anciens Combattants.

Le préfixe ex- doit être réservé aux humains, précise le linguiste Bernard Cerquiglini. On n’écrira pas « un ex-entrepôt », par exemple, pour parler d’un entrepôt converti en galerie d’art, plutôt « un ancien entrepôt ». Dans cet emploi, l’adjectif se place avant le nom. Un ancien entrepôt n’est pas nécessairement la même chose qu’un entrepôt ancien (vieux).

Employer ex comme un nom est familier. On évitera cet emploi à l’écrit (à l’exception des chroniques). On n’écrira pas « Un homme poignarde son ex ». Un homme poignarde son ex-conjointe.

On abuse parfois du préfixe ex-. On n’écrira pas qu’un homme s’est séparé de son ex-femme. Il s’est séparé de sa femme. Le préfixe est superflu. On écrira de même « la chute de l’URSS » et non « de l’ex-URSS ».

Si on parle, par exemple, d’un président des États-Unis qui n’est plus en fonction, on peut employer ancien ou ex- ou ne pas utiliser de titre. Si on s’adresse à un ancien président, on fait simplement précéder son nom de famille du titre monsieur – bien qu’il soit courant d’employer le titre président par déférence. L’ancien président Jimmy Carter a célébré son 98e anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur Carter. On peut aussi employer l’adjectif numéral ordinal : le 39e président des États-Unis. L’ex-président américain Donald Trump porte plainte contre CNN. Donald Trump réclame 475 millions à CNN.

Le titre est réservé au président en poste. Le président des États-Unis, Joe Biden.