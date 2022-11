Les noms funérailles et obsèques s’emploient tous deux uniquement au pluriel. Le nom funérailles désignerait une cérémonie solennelle, tandis que le nom obsèques serait plus général. Mais, comme le souligne le Multidictionnaire de la langue française, cette distinction n’est pas toujours observée.

La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Le mois des morts n’est toujours pas terminé.

La mort reste un sujet tabou et on peut se montrer réticent à en parler. Mais dans un journal, on la côtoie quotidiennement.

On se demande ainsi parfois ce qui distingue les adjectifs funèbre et funéraire, qui ont des sens voisins, mais ne s’emploient pas toujours indifféremment. Selon le Dictionnaire des difficultés et pièges de la langue française, l’adjectif funèbre « qualifie plutôt ce qui concerne l’apparat, les formes extérieures des cérémonies d’obsèques » : veillée, marche, éloge, oraison funèbre, (service des) pompes funèbres.

L’adjectif funéraire « s’applique davantage aux objets utilisés dans le rituel mortuaire, notamment ceux qui sont liés à l’ensevelissement ou à la crémation » : caveau, pierre, urne funéraire (l’adjectif cinéraire s’emploie aussi en ce sens), bûcher funéraire.

On emploie également l’adjectif mortuaire, pour ce qui concerne les formalités, les cérémonies en l’honneur de ceux qui sont morts. Cérémonie mortuaire. Chapelle, chambre, drap mortuaire. Couronne mortuaire (ou funéraire).

On verra cependant que les nuances varient selon les ouvrages que l’on consulte. C’est également le cas pour les noms, féminins, funérailles et obsèques, qui s’emploient tous deux uniquement au pluriel. Le nom funérailles désignerait une cérémonie solennelle, tandis que le nom obsèques serait plus général. Mais, comme le souligne le Multidictionnaire de la langue française, cette distinction n’est pas toujours observée.

Dans le Robert, on trouve les termes funérailles nationales et obsèques nationales. Le chef de l’État assistera aux obsèques des victimes de l’attentat. Le nom enterrement s’emploie aussi au sens de funérailles. Enterrement religieux, civil.

Au Québec, on emploie couramment les termes salon mortuaire ou salon funéraire comme synonymes d’entreprise de pompes funèbres ou de services funéraires. L’expression salon funéraire, calquée sur l’anglais, est passée dans l’usage québécois, précise le Multidictionnaire. On voit aussi le mot funérarium.

L’adjectif mortel signifie à la fois « sujet à la mort » — tous les hommes sont mortels – et « qui cause la mort, entraîne la mort » : maladie, blessure, dose mortelle, coup mortel. On emploie aussi mortifère en ce sens. Venin mortifère.

Par exagération, on parlera également d’un silence mortel, d’une œuvre qui est d’un ennui mortel.