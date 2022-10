La politique américaine est en bouillonnement depuis des années. Alors que les élections de mi-mandat approchent, nos journalistes vous proposent trois ouvrages publiés récemment afin de mieux comprendre ce pays éminemment divisé.

Les dérives d’un « État manqué »

Noam Chomsky, penseur radical ? Peut-être, mais à voir l’état du pays de l’Oncle Sam aujourd’hui, on comprend que l’intellectuel nonagénaire fut par-dessus tout un lanceur d’alerte quant aux périls qui guettaient les États-Unis. Il l’est toujours, se dit-on à la lecture de ce recueil d’entretiens. Et on sent qu’il s’inquiète beaucoup, beaucoup de la suite des choses. Les racines du trumpisme sont profondes, dit celui qui soutenait il y a déjà longtemps que la première puissance mondiale présentait de nombreuses caractéristiques des États manqués. Le trumpisme, comme Trump, va selon lui « subsister pour un bon moment encore — l’individu comme les courants toxiques qu’il a déchaînés ». Ce qui représente, à son avis, une menace existentielle. Cependant, fidèle à lui-même, Noam Chomsky ne jette pas l’éponge. Comment freiner la propagation de l’autoritarisme politique ? Grâce à « un engagement sincère, dévoué, courageux, durable, qui passe par l’éducation, la syndicalisation et le militantisme, nourri par une réflexion sérieuse afin de l’adapter aux circonstances ».

Alexandre Sirois, La Presse

Le précipice Noam Chomsky (entretiens avec C. J. Polychroniou) Éditions Lux 318 pages

Les États-Unis décortiqués

Mais qu’est-ce qui se passe aux États-Unis ? Cette question, on l’entend souvent dans les émissions d’affaires publiques… et les soupers d’amis. Et on se la pose encore plus depuis la tentative de coup d’État du 6 janvier 2021. À la veille des élections de mi-mandat, les deux auteurs — passionnés de la société américaine et de son système politique — viennent nous éclairer. Nombreux sont ceux qui, au Canada, craignent que la montée du populisme et les dérapages observés chez nos voisins du Sud se reproduisent chez nous. C’est encore plus vrai depuis l’arrivée de Pierre Poilievre à la tête des conservateurs. Ce livre essentiel, écrit sous forme d’échange, nous explique dans quel terreau ce phénomène s’est développé. Et nous rappelle aussi qu’il y a encore des choses qui vont bien aux États-Unis. Heureusement.

Le délire de l’empire américain Alexandre Sirois et Alexandre Couture Gagnon Éditions La Presse 285 pages

Nathalie Collard, La Presse

Retour sur les années Trump

Quand Donald Trump est devenu candidat à la Maison-Blanche en juin 2015, Pierre Martin a eu une réaction épidermique. « S’il remporte la présidence, je songerais sérieusement à abandonner toute recherche ou tout enseignement sur la politique américaine », a-t-il écrit à l’époque. Heureusement qu’il ne l’a pas fait ! Au cours des dernières années, les analyses de ce politologue de l’Université de Montréal sur l’ère Trump nous ont permis de mieux comprendre la nature de ce politicien hors norme, mais aussi son impact sur de nombreux aspects de la société et de l’univers politique de nos voisins. Ce recueil de chroniques et de billets de blogue — publiés à l’origine par le Journal de Montréal — se veut un condensé de ses réflexions. On le lira aussi avec intérêt parce que, comme l’explique Pierre Martin, « l’expérience récente des États-Unis vaut la peine d’être mieux comprise », aussi, « pour ce qu’elle a d’universel ». Le trumpisme, hélas, est contagieux.

L’Amérique sous tension Pierre Martin Les éditions du Journal 310 pages

Alexandre Sirois, La Presse