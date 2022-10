Les candidats se sont engagés dans la dernière ligne droite de la campagne en vue du vote du 3 octobre (et non « dans le dernier droit »).

La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Lucie Côté La Presse

C’est jour d’élections lundi.

Les candidats se sont engagés dans la dernière ligne droite de la campagne (et non « dans le dernier droit »). L’image fait référence à la dernière portion en ligne droite d’une piste de course, avant la ligne d’arrivée.

Certains se diront peut-être « confiants de l’emporter ». Il serait préférable d’éviter cette tournure. En anglais, confident a à la fois le sens de « qui a confiance en soi » et de « convaincu, persuadé », ce qui n’est pas le cas de l’adjectif confiant en français. Les constructions « confiant de » (il est confiant de remporter la victoire) et « confiant que » (elle est confiante que son parti sera élu) sont fautives. On dispose de nombreuses locutions pour exprimer cette idée : avoir confiance en ou dans, avoir l’assurance que, avoir bon espoir que, croire que, avoir la certitude que, être convaincu que, être persuadé que, être sûr que, estimer que, penser que, ne pas douter que, etc. Il est certain que son parti l’emportera. Elle a bon espoir de voir son parti former le prochain gouvernement. Il est convaincu d’avoir mené une bonne campagne.

Les partis tâcheront, non pas de « faire sortir le vote » – c’est un calque de l’anglais –, mais plutôt de convaincre les électeurs d’aller voter. Ils inciteront les électeurs à voter, à exercer leur droit de vote, à aller aux urnes. On dépose bien son bulletin de vote dans l’urne – le terme « boîte de scrutin » est critiqué en ce sens.

Plus tard, si un résultat serré est contesté, on parlera du dépouillement du scrutin et des possibilités de dépouillement judiciaire, de nouveau dépouillement. Le mot recomptage est fautif en ce sens.

Dans une version simplifiée des choses, le parti victorieux forme le gouvernement et les élus qui ne sont pas du parti au pouvoir forment l’opposition. Le groupe qui, dans l’opposition, obtient le plus de sièges forme l’opposition officielle. Au journal, on laisse opposition au singulier en ce sens et on omet la majuscule initiale que certains préfèrent employer.