PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Novembre 2011, Guatemala. Je venais de me lever et je déjeunais paisiblement lorsque j’ai vu une procession funéraire par la fenêtre. Je me suis extirpé de la maison avec mes appareils photo et j’ai suivi ce cortège pendant deux heures. Les habitants de la petite ville de San Antonio Aguas Calientes, à proximité d’Antigua, au Guatemala, étaient honorés de ma présence et me pressaient de m’approcher du cortège, pour mon plus grand bonheur. J’aime beaucoup les reportages à l’étranger et j’ai eu la chance de visiter une vingtaine de pays dans le cadre de mon travail.