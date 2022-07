Législatives françaises

Deux têtes valent mieux qu’une

Réélu pour un second mandat fin avril, le président français, Emmanuel Macron, n’a pas été en mesure d’obtenir une majorité absolue à l’Assemblée nationale lors des élections législatives dont le second tour a eu lieu le 19 juin. Une telle situation n’est pas inédite dans l’histoire de la Ve République. Elle ne constitue pas une calamité annonciatrice d’une France « ingouvernable » condamnée à l’immobilisme. Il est au contraire possible d’y voir une occasion de redynamiser et relégitimiser le débat politique dans une démocratie représentative.