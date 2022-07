On écrit donne-le-nous, donnez-la-lui, donne-le-leur. Concrètement, on dit d’abord ce qui doit être donné (désigné par le ou par la), avant de préciser à qui.

Lucie Côté La Presse

L’impératif peut nous créer une quantité étonnante de problèmes, particulièrement à l’écrit. On doit écrire sache, entends, donnez-m’en, laisse-la-lui, laisse-la lui parler, penses-y bien, va, vas-y, va-t’en, allons-nous-en, etc.

On ne sait pas toujours dans quel ordre mettre les pronoms qui suivent un verbe à l’impératif. Ce mode, rappelons-le, est celui de l’ordre (et du conseil, du souhait, du désir, etc.), et ne se conjugue qu’à la deuxième personne du singulier et aux deux premières personnes du pluriel (dis, disons, dites, et non « disez »).

On écrit par exemple donne-le-nous, donnez-la-lui, donne-le-leur. Concrètement, on dit d’abord ce qui doit être donné (désigné par le ou par la), avant de préciser à qui. Il y a deux traits d’union.

L’usage populaire fait dire « donne-moi-le », « rends-nous-les ». On évite ces tournures fautives à l’écrit, qui doit être plus soigné que l’oral.

Quand une phrase est à la forme négative, l’ordre des pronoms s’inverse. Les traits d’union disparaissent. Ne me le dis pas (et non « dis-moi-le pas »). Pour s’en souvenir, on peut penser à la phrase avec le sujet : (Tu) ne me le dis pas. On enlève le sujet, tu, et l’ordre des mots reste le même : Ne me le dis pas. Ne nous le donne pas. Ne me l’enlevez pas. Ne te le fais pas redire.

Une exception complique encore un peu les choses, toujours dans une phrase négative. L’ordre est différent si on emploie les pronoms lui et leur. Ne le lui donne pas. Ne le lui offrez pas. Ne les leur rends pas. Ne le lui rends pas. Ne le leur cachez pas. Ne la lui laissez pas voir.

Il y a aussi une difficulté supplémentaire avec la construction se le tenir pour dit. Selon Jean Girodet, auteur de Pièges et difficultés de la langue française, chez Bordas, l’ordre des pronoms n’est pas le même au singulier et au pluriel. On écrit donc : Tiens-le-toi pour dit, mais Tenez-vous-le pour dit. Avec des traits d’union, bien qu’on le trouve autrement ailleurs.

On peut toujours contourner la difficulté et plutôt s’écrier : Qu’on se le tienne pour dit !