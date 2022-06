En ligne, des gourous de la théorie du mâle dominant promettent à leur jeune public la clé du succès avec les femmes. Leurs conseils sexistes et machistes décomplexés préoccupent des experts. Et s’ils ouvraient la porte à un univers encore plus sombre ?

Ici, une balado blâme les femmes qui privilégient leur bonheur au détriment de leur « devoir de fonder une famille ». Là, un garçon tout juste sorti de l’adolescence met en garde un public à peine plus vieux contre le charme féminin.



Sur les réseaux sociaux, on les surnomme les « mâles alpha » : de jeunes hommes (souvent dans la vingtaine), qui prodiguent des conseils pour affirmer leur autorité physique (entraînez-vous), matérielle (lancez-vous en affaires) et surtout, sexuelle (les gars, prenez les commandes).

Depuis la pandémie, ils se multiplient en ligne.

Pour donner une petite idée du phénomène, le mot-clic #alphamale compte près de 900 millions de vues sur TikTok.

On peut dire qu’il est l’un des précurseurs dans son genre. Elliott Hulse, suivi par plus de 810 000 personnes sur YouTube, s’est d’abord fait connaître pour ses conseils pour l’entraînement physique et ses leçons de motivation. Mais depuis la pandémie, l’Américain se concentre sur le fait de « restaurer la masculinité traditionnelle », « les valeurs patriarcales » et de « défendre la famille d’une époque dégénérée », comme l’indique son site personnel. Ses vidéos continuent d’être aussi populaires : elles ont rejoint près de 900 000 auditeurs dans le dernier mois.

Myron Gaines, alias FreshandFit, est un entraîneur et coach de Miami. Figure bien connue de l’univers alpha, il a vu plusieurs extraits de son émission balado (qui promet de dévoiler la « vérité » sur les femmes) devenir viraux dans les derniers mois. Active depuis 2020, sa chaîne YouTube a pris son véritable envol en 2021 et compte plus de 740 000 abonnés. En mai dernier, elle a rejoint 15 millions d’auditeurs. Myron Gaines a été banni de TikTok après avoir encouragé les hommes à « punir » les femmes pour leurs « comportements indésirables ». Des comptes d’adorateurs continuent cependant de relayer ses vidéos sur la plateforme.

Au début de la pandémie, le kickboxeur anglo-américain Andrew Tate, suivi par 1,2 million de personnes sur Instagram, s’est reconverti en gourou alpha. Il a lancé Hustle University et The War Room, deux programmes pour apprendre, au coût de quelques centaines de dollars, « les secrets de la séduction et de la richesse moderne ». En avril, la villa roumaine qu’il habitait avec son frère, Tristan Tate, a fait l’objet d’une perquisition en lien avec des délits de traite d’êtres humains et de viol. Parmi ses propos controversés : la valeur d’une femme est inversement proportionnelle au nombre de partenaires sexuels qu’elle a eus et les victimes de viol « ont une part de responsabilité ».

« Les mâles alpha prônent subtilement ou ouvertement, ça varie, une domination des hommes à l’égard des femmes comme groupe social et embrassent un conservatisme réactionnaire décomplexé », résume Léa Clermont-Dion, postdoctorante à l’Université Concordia qui s’intéresse à la radicalisation misogyne et à la haine.

Leur code de conduite machiste et sexiste (dont se moquent de nombreux internautes, spécifions-le) trouve un public. Sans doute même ici, au Québec.

Car si les prêcheurs de la pensée alpha sont majoritairement américains, « les idéologies voyagent », dit Mme Clermont-Dion, qui lancera à l’automne un film sur la misogynie en ligne baptisé Je vous salue salope.

J’ai l’impression qu’un jour, ça va peut-être faire sa place au Québec, parce que ça va très, très vite, ça va à la vitesse grand V. [...] Ce phénomène TikTok, c’est quand même quelque chose. C’est fou. Il y a cinq ans, on n'en était pas là. Là, on dérape.

Les discours misogynes n’ont bien sûr rien de nouveau. Or, en les reprenant sur les réseaux sociaux, les mâles alpha entrent dans un univers que les experts ont nommé la « manosphère ».

Dans le milieu de la recherche, la manosphère est définie comme une constellation de communautés antiféministes et misogynes actives en ligne.

Les chercheurs distinguent quatre grandes catégories : les men’s rights activists (qui défendent les droits des hommes), les pick-up artists (des artistes de la drague), les men going their own way (qui prônent une rupture avec les femmes) et finalement, les « incels » (des célibataires involontaires qui expriment une forte hostilité envers les femmes).

C’est le dernier groupe qui inquiète le plus les autorités. À ce point que les services secrets américains ont levé le drapeau rouge en mars sur la menace spécifique que représente la misogynie extrémiste.

Par le passé, des incels sont passés à l’acte. Au Canada, l’attentat au camion-bélier survenu à Toronto en avril 2018 qui a tué 10 personnes, dont 8 femmes, a été revendiqué par un incel.

Attention : tous les mâles alpha et leurs adeptes ne se radicaliseront pas. « La majorité des auditeurs ne se rendront pas plus loin », relativise Louis Audet-Gosselin, directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.

Mais oui, ce genre de contenu peut jouer le rôle de porte d’entrée dans la manosphère et potentiellement, vers ces communautés plus violentes, estime M. Audet-Gosselin. Et c’est pourquoi il faut s’en préoccuper.

À mesure que les gens se mettent à naviguer dans ces univers-là, ils vont être plus réceptifs à du contenu plus extrême et des sphères plus fermées.

Au Québec, le procès en cours de Jean-Claude Rochefort, accusé d’avoir fomenté la haine envers les femmes, montre bien les dangers d’un discours antiféministe décomplexé.

En 2019, le blogueur de 73 ans avait louangé le tueur de la Polytechnique dans des publications diffusées sur son blogue consulté par 60 000 personnes, d’après lui. Dans ses écrits, il invitait à célébrer la « fête de Saint-Marc-Lépine » et encourageait ses « disciples » à « polir leur carabine » la veille des commémorations du féminicide de masse.

Ciblée par Rochefort, la professeure associée à l’Université du Québec en Outaouais et à l’Institut de recherches et d’études féministes à l’UQAM Mélissa Blais raconte la peur qu’il a semée à l’université pendant des années.

Mélissa Blais, professeure associée à l’Université du Québec en Outaouais et à l’Institut de recherches et d’études féministes à l’UQAM

Spécialiste de l’antiféminisme, la professeure vient tout juste d’obtenir des fonds pour étudier la manosphère canadienne. (Certaines études, dont un rapport de 2021 de Moonshot, une entreprise de services-conseils spécialisée dans l’extrémisme violent, classent la manosphère canadienne parmi les plus grandes et actives au monde avec celles des États-Unis et du Royaume-Uni.)

Dans le cas de Rochefort, le pire a été évité. Et il n’est pas trop tard pour faire avorter d’autres tragédies potentielles. Mais il ne faut pas se fermer les yeux sur la menace, souligne Mme Blais.

« Ce n’est pas en n’en parlant pas qu’on va régler le problème et qu’on va prévenir, non seulement les discours sur le web, mais aussi un passage à l’acte. »

Trois pistes de solution

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE La Dre Cécile Rousseau, professeure titulaire en psychiatrie à l’Université McGill, et Catherine Montmagny-Grenier, stagiaire postdoctorale de la division de psychiatrie sociale et culturelle à l’Université McGill

Réguler les discours haineux ?

Au Canada, les plateformes numériques ne sont pas légalement responsables des discours haineux sur leur site. Ottawa planche toutefois sur la création d’un cadre législatif et réglementaire pour bannir les contenus préjudiciables en ligne. Et si c’était une fausse bonne idée ? La postdoctorante de la division de psychiatrie sociale et culturelle à l’Université McGill Catherine Montmagny-Grenier, qui a étudié les incels, émet certaines réserves. « Fermer ces espaces, ça peut alimenter le processus de radicalisation, parce qu’ils vont se tourner vers des forums plus underground. »

Comprendre ne veut pas dire justifier

Pour prévenir, il faut d’abord comprendre. Ce qui ne veut pas dire justifier. Selon la Dre Cécile Rousseau, professeure titulaire en psychiatrie à l’Université McGill, il faut chercher à trouver les raisons qui expliquent ce genre de discours pour mieux le déconstruire. « Si on blâme, on condamne et on exclut, on va créer plus de faiblesse, plus de colère, et là, on risque d’augmenter la violence », dit-elle.

Accompagner les jeunes

« Il faut prendre par la main les plus jeunes générations », plaide Léa Clermont-Dion. En partenariat avec la clinique Juripop, elle vient tout juste de lancer une campagne de sensibilisation contre la misogynie en ligne, Stop les cyberviolences, destinée aux jeunes de 12 à 17 ans. Activités en classe, formations pour les élèves et les enseignants : il faut prendre tous les moyens pour outiller les jeunes qui ne le sont pas toujours pour faire face à ces discours « qui offrent des solutions simples à des problèmes complexes », dit Mme Clermont-Dion.