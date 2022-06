Lorsqu’on déménage, on emménage dans un nouveau logement.

Le vide et le plein

La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Lucie Côté La Presse

Le 1er juillet, jour de déménagement national, nombreux sont ceux qui emménagent dans un nouveau logement ; ils s’y installent, donc. Ils emménagent dans quelques jours.

Ces personnes aménageront ensuite les lieux pour les rendre plus confortables. Elles ont l’intention d’aménager un coin repas dans la cuisine.

On confond souvent les verbes aménager et emménager, qui sont des paronymes, soit des « mots de sens différent mais de forme relativement voisine ».

La ressemblance entre deux mots nous fait commettre bien d’autres erreurs. Par exemple, prolongation signifie prolonger dans le temps. Prolongation d’un traitement, d’une trêve, d’un contrat. L’équipe a perdu en prolongation. Et prolongement signifie prolonger dans l’espace. Le prolongement de la ligne de métro. On emploie aussi le nom prolongement notamment au sens de « répercussion ou suite d’un évènement, d’une activité ». Ouvrages consacrés aux prolongements des attentats du 11-Septembre.

Les paires de mots éruption-irruption ou éminent-imminent sont aussi des classiques, mais il en existe des dizaines d’autres. Le nom éruption désigne l’apparition de lésions cutanées (éruption de furoncles), le jaillissement des matières volcaniques (éruption volcanique) ou, au figuré, une production soudaine et abondante (éruption de colère). Le nom irruption s’applique à une invasion soudaine et violente d’éléments hostiles dans un pays (irruption de l’armée russe en Ukraine), l’entrée de force et en masse ou de façon inattendue dans un lieu. Irruption de manifestants.

L’adjectif éminent a le sens de « très distingué, remarquable ». Rendre d’éminents services, un éminent personnage. Imminent signifie plutôt qui « va se produire dans très peu de temps ». Son arrestation est imminente, un danger imminent.

Au Québec, on emploie aussi souvent échafaud au sens d’échafaudage. À l’écrit, on doit réserver le premier à l’estrade « destinée à l’exécution publique des condamnés ». Le film Ascenseur pour l’échafaud, de Louis Malle. Le second, lui, désignera une « construction provisoire en charpente, fixe ou mobile, réalisée pour construire ou réparer un bâtiment ». Dresser un échafaudage contre une façade. Ou un « amas d’objets entassés les uns au-dessus des autres ». Des échafaudages de meubles abandonnés sur le trottoir.