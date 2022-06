PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Juillet 2021, Montréal. Les joueurs du Canadien et du Lightning arrivent sur la glace du Centre Bell en vue du 4e match de la finale de la Coupe Stanley. Le Canadien a gagné la partie, mais perdu la Coupe deux jours plus tard. La beauté de ce travail est que l’on fait beaucoup de photos variées. Même si on apprécie certains sujets plus que d’autres, on met nos opinions, nos goûts et nos émotions de côté. Pas question de laisser voir qu’on a une équipe favorite…