La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Lucie Côté La Presse

Dans les ouvrages de référence, on lit à propos de dont que c’est le pronom relatif le plus difficile à employer correctement.

C’est que dont est l’équivalent d’un complément introduit par de. On ne l’emploie pas avec de, comme dans la phrase – fautive – « C’est de cela dont il s’agit ».

On peut remanier sa phrase de deux façons, en gardant le de, ou en l’enlevant. On peut écrire « C’est ce dont il s’agit » ou bien « C’est de cela qu’il s’agit ». Si on préfère garder le dont, on écrit « C’est cela dont je parle ». Si on aime mieux le de, on emploie aussi le pronom relatif que. « C’est de cela que je parle. » Quand on emploie cette construction dans le journal, les lecteurs ont souvent l’impression de voir une faute, mais ce n’est pas le cas. On peut écrire « C’est cela dont le monde a besoin » ou bien « C’est de cela que le monde a besoin ».

Le pronom relatif dont remplace un nom. On n’écrit pas « C’est de cette écrivaine dont je t’ai parlé », mais bien « C’est l’écrivaine dont je t’ai parlé », parce que dont remplace le nom écrivaine. Comme si on disait : « Je t’ai parlé de cette écrivaine. »

Pour savoir si notre construction est fautive, on peut remplacer dont par « de qui ». La phrase « C’est d’elle de qui il est question » nous apparaît vite fautive. C’est elle dont il est question. C’est d’elle qu’il est question.

Dont peut nous causer d’autres problèmes. Par exemple, quand on emploie un pronom possessif, superflu puisque dont marque déjà la possession. On écrit ainsi « L’écrivaine dont je connais les livres », et non « L’écrivaine dont je connais ses livres ».

C’est la même chose avec le pronom en, que dont exclut aussi. On écrit « J’aime les livres qu’elle a publiés, dont j’ai lu plus de la moitié ». On évite d’écrire : « J’aime les livres qu’elle a publiés, dont j’en ai lu plus de la moitié ».