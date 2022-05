Vous avez des questions sur nos éditoriaux ? Des interrogations sur les sujets chauds de l’actualité ? Chaque semaine, l’équipe éditoriale répond aux lecteurs de La Presse.

Philippe Mercure La Presse

J’aimerais savoir pourquoi les enseignants n’ont pas encore d’ordre professionnel. Mathieu Lachance

Bonjour,

Voilà une question qui est débattue depuis longtemps et refait régulièrement surface au Québec.

Rappelons d’emblée que le but premier d’un ordre professionnel est la protection du public. La première demande de constituer un tel ordre pour les enseignants a été faite par le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec en 1997.

Depuis, plusieurs politiciens ont repris l’idée. Voici ce que François Legault a déclaré à ce sujet pendant la campagne électorale de 2012 :

« Je suis convaincu, d’abord comme parent, mais aussi comme ancien ministre de l’Éducation, que la création d’un ordre professionnel représente un jalon important pour assurer la qualité de l’enseignement donné à nos enfants partout au Québec et pour donner enfin aux enseignants le statut qu’ils méritent, celui de véritables professionnels de l’éducation. »

Dix ans plus tard, François Legault est premier ministre. Mais la vision, elle, ne s’est pas concrétisée.

Pourquoi ? Principalement parce que les enseignants eux-mêmes et les syndicats qui les représentent se sont toujours opposés à la création d’un tel ordre.

En 2002, l’Office des professions du Québec (OPQ) a produit un avis sur la pertinence de créer un ordre pour les enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire. On y lit que « l’enseignement est assimilable à une profession » et répond aux critères pour créer un ordre.

L’OPQ note que les enseignants doivent posséder des connaissances et des habiletés « que tout le monde n’a pas » et qu’ils ont une certaine autonomie dans l’exercice de leur métier. Les enseignants sont aussi susceptibles de récolter des renseignements personnels sur leurs élèves et peuvent causer des préjudices importants s’ils font mal leur travail.

Tout cela plaide pour la création d’un ordre professionnel. L’OPQ conclut toutefois qu’un tel ordre n’est pas nécessaire puisque « l’État veille à garantir l’encadrement approprié ».

Cette affirmation est contestable.

En Ontario, il existe un ordre professionnel pour les enseignants. Et la gestion des plaintes, notamment, est beaucoup plus transparente et moins éparse qu’au Québec.

L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario possède un comité d’enquête et un comité de discipline. Un comité « d’aptitudes professionnelles » intervient quant à lui lorsque les allégations concernent l’incapacité de l’enseignant à faire son travail.

Les décisions des divers comités sont publiques. Sur le site de l’Ordre, il est très facile de savoir si un enseignant a déjà fait l’objet d’une plainte. Au Québec, aucun registre semblable n’existe, et il vous faudra appeler dans les écoles, les centres de services scolaires et au ministère de l’Éducation pour tenter de savoir si un enseignant a déjà été visé par une plainte. Bonne chance.

Tout cela nous fait dire que la question jamais réglée d’un ordre professionnel pour les professeurs mérite d’être relancée.