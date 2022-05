À chaque procès criminel, comme celui de Carl Girouard à Québec, je me demande pourquoi ce n’est pas le tribunal qui engage un groupe d’experts pour instruire le jury sur l’état mental d’un accusé ? Je ne me fie pas à l’opinion d’un expert payé par la défense pour l’innocenter pas plus qu’à l’expert de la couronne pour le condamner. Dans le système actuel, la crédibilité et l’éthique des experts sont hautement discutables.