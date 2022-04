Extrait – Lettre aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu’ils exagèrent

Cheminements critiques

Confronté à l’urgence climatique, le mouvement environnemental a perdu ses repères. Pour s’attaquer à la crise actuelle, la diffusion et l’adoption d’une toute nouvelle génération d’idées radicales sont nécessaires, nous dit Hugo Séguin. Et pour ce faire, l’auteur appelle environnementalistes réformateurs et radicaux à mettre leurs divergences de côté et à s’unir.