On écrit : « Une foule de mélomanes s’est rassemblée au parc. » Mais on peut aussi écrire : « Une foule de mélomanes se sont rassemblés au parc. »

La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Lucie Côté La Presse

L’accord des mots avec un terme collectif, c’est-à-dire un « terme singulier et concret représentant un ensemble d’individus », peut parfois nous laisser perplexe.

Concentrons-nous sur des noms comme armée, classe, convoi, équipe, flot, nuée, poignée, ribambelle, série, troupeau, etc., en réservant pour d’autres fois l’accord des fractions et des pourcentages ou des termes comme majorité et minorité.

Si le terme collectif est employé seul, l’accord se fait au singulier. La foule s’est rassemblée au parc. S’il est accompagné d’un complément, l’accord continue de se faire au singulier la plupart du temps. La foule de mélomanes s’est rassemblée au parc.

Mais si le nom collectif est précédé d’un déterminant indéfini (un ou une), on a souvent le choix. Veut-on mettre l’accent sur le fait qu’il y avait beaucoup de personnes rassemblées (une foule) ou sur le fait qu’il s’agissait de mélomanes ? Une foule de mélomanes s’est rassemblée au parc. Une foule de mélomanes se sont rassemblés au parc. C’est la personne qui écrit la phrase qui décide. Même si on n’approuve pas son choix, on ne peut décréter qu’il s’agit d’une faute. Et si on révise son texte, on respectera sa décision (ou on tentera de la convaincre de modifier sa phrase). Une nuée de chauves-souris a envahi son appartement la nuit dernière.

Parfois, l’accord du verbe se fait naturellement selon le sujet de sa phrase et son sens. Une collection de tableaux qui s’est constituée lentement (ce ne sont pas les tableaux qui se constituent). La liasse de lettres que j’ai reçue. La liasse de lettres que j’ai lues.

Par ailleurs, sous l’influence de l’anglais – le nom troops pouvant s’employer pour un individu –, on voit parfois le nom collectif troupe employé pour désigner un seul soldat, comme dans cette phrase fautive : L’OTAN compte près de 13 000 hommes déployés, qui attendent quelque 3000 troupes en renfort. Les troupes sont en fait constituées d’un certain nombre de soldats. Disons 20. Alors, 3000 troupes représenteraient en fait 60 000 personnes. De plus, les troupes ont sans doute des tailles variables, ce qui est une raison supplémentaire pour être précis et écrire plutôt 3000 soldats ou 3000 personnes.