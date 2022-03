On l’appelle Walmart Justin Trudeau ou le doc de TikTok. Sur les réseaux sociaux, Mathieu Nadeau-Vallée est en guerre. Ses armes : l’humour et la science. Mais ses adversaires ne sont pas ceux auxquels vous pensez.

Pas facile d’attraper Mathieu Nadeau-Vallée. À 29 ans, le jeune homme mène plusieurs vies de front, si bien que son emploi du temps est surchargé.

Il y a d’abord l’étudiant surdoué qui compte une trentaine de prix à son actif. Et qui, après un doctorat en pharmacologie, fait maintenant sa résidence en médecine… en plus d’une maîtrise en épidémiologie pour combler les temps libres.

Il y a le papa d’un garçon de 5 ans.

Et il y a le phénomène qui enflamme les réseaux sociaux. Depuis la pandémie, ils sont plus de 100 000 abonnés à le suivre principalement sur TikTok, mais aussi sur Facebook et Twitter. Mathieu y multiplie les capsules pour lutter contre la désinformation entourant la COVID-19 et les vaccins.

C’est par un samedi matin de la semaine de relâche que je parviens finalement à coincer l’hyperactif. Il m’avait donné rendez-vous dans un café de Saint-Lambert. À mon arrivée, il est déjà attablé en tête-à-tête avec sa blonde, Marie-Ève.

S’insérer dans la conversation se fait naturellement. Mathieu dégage une intelligence et un humour vifs, mais sans prétention. Des qualités qui expliquent certainement son succès sur les réseaux sociaux.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE C’est d’abord avec l’objectif de s’amuser que Mathieu Nadeau-Vallée s’est lancé dans l’aventure des réseaux sociaux.

Dire qu’il a immédiatement vu la pandémie comme une occasion de faire partager son savoir médical serait faire un gros accroc à la vérité. En créant un compte TikTok en avril 2020, Mathieu et sa blonde avaient d’abord un objectif : déconner.

« C’était le confinement, on n’avait rien à faire. Au début, c’était des vidéos niaiseuses », admet-il.

Il se baptise lui-même Walmart Justin Trudeau – un clin d’œil au fait qu’il ressemblerait au premier ministre canadien, mais en version cheap.

Dans ses premières capsules, il fait des « jokes de pipi » (c’est son expression) et incarne même un pet qui parle à la caméra. En les regardant, on se dit que ce lauréat d’une bourse Vanier – une prestigieuse bourse fédérale de 150 000 $ – a décidément plusieurs facettes à sa personnalité.

C’est en réalisant une première vidéo humoristique sur la COVID-19 qu’il génère une déferlante de commentaires, et pas toujours parmi les mieux documentés.

« C’est là que j’ai réalisé que c’était sérieux. Parce que parmi les 13 000 commentaires, il y avait des gens qui disaient que le vaccin allait nous tuer », raconte-t-il.

Fort de ses connaissances médicales, il fait une autre capsule pour préciser les faits.

J’étais vraiment crédule. Je me disais : je vais leur expliquer et ils vont comprendre. Oh-bo-boy ! Je me suis embarqué dans tout un monde. Mathieu Nadeau-Vallée

En effet.

Aujourd’hui, il compte plus de 200 capsules sur la COVID-19. Il y explique comment les vaccins fonctionnent, présente les plus récentes études scientifiques, vilipende les désinformateurs. Pour plus de sérieux, il a troqué le surnom Walmart Justin Trudeau pour Wal_Trudeau.

« Je voyais bien qu’il n’y avait personne sur les réseaux sociaux. Et c’est le devoir du médecin de s’assurer que les gens prennent des décisions éclairées par rapport à leur santé », explique-t-il.

Sa page Facebook est gérée par un groupe d’une dizaine de personnes, autant des spécialistes de la santé que de gens impliqués dans la lutte contre la désinformation. Ils y relaient les capsules TikTok de Mathieu et jouent les modérateurs.

« Ils m’ont contacté et j’ai accepté », explique ce dernier, qui est aussi présent sur Twitter.

De l’amour pour les non-vaccinés

Après deux ans de pandémie, le Québec semble divisé en deux camps qui peinent à se parler : les vaccinés et les non-vaccinés. Mais Mathieu refuse cette ligne de fracture.

On me dit souvent : “Tu es provaccin, donc tu détestes les gens qui ne sont pas vaccinés.” Mais ce n’est pas du tout ça. La seule raison pour laquelle je suis là, ce sont les gens non vaccinés. Je vous aime, les non-vaccinés ! Mathieu Nadeau-Vallée

À ses yeux, c’est la capacité de faire un choix éclairé qui compte.

« Pour moi, si tu te fais vacciner pour aller au restaurant, ce n’est pas un choix éclairé, illustre-t-il. Et si tu refuses le vaccin parce que tu penses que c’est une thérapie génique, ce n’est pas un choix éclairé non plus. »

Mathieu n’est pas tendre envers la stratégie de communication du gouvernement, qui consiste essentiellement à dire aux gens d’« aller se faire vacciner ».

« C’est con. C’est tellement con ! », s’exclame-t-il.

C’est prendre les gens pour des imbéciles. Jamais on ne fait ça en médecine. Jamais je ne vais voir une patiente en lui disant : “Prenez l’épidurale !” Je vais lui parler des bénéfices et des risques. Et je vais lui demander : “Voulez-vous l’épidurale ?” Mathieu Nadeau-Vallée

Sur TikTok, le médecin résident rejoint des jeunes qui ne regardent ni les conférences de presse du gouvernement ni les médias traditionnels. Et son message fait mouche. Il a conservé des centaines de témoignages de gens qui lui ont confié avoir décidé de se faire vacciner après avoir regardé ses capsules.

À Tout le monde en parle, le ministre de la Santé Christian Dubé a évoqué l’idée de le contacter pour faire la promotion de la vaccination. L’appel n’est pas venu… mais il aurait été vivement refusé de toute façon.

« Les gens que j’essaie de convaincre sont des gens qui n’aiment pas le gouvernement. Alors ça nuirait totalement à ce que j’essaie de faire », explique-t-il.

Les désinformateurs dans la ligne de mire

Si Mathieu Nadeau-Vallée est généralement posé et empathique sur TikTok, il admet aussi pouvoir être « fendant ».

« Je suis en guerre, dit-il. Mais pas contre les gens qui ne sont pas vaccinés ni contre les gens qui relaient de mauvaises informations. Je suis en guerre contre les désinformateurs – les gens qui, délibérément, truquent la vérité. »

Il est particulièrement impitoyable envers les médecins et les autres professionnels de la santé qui profitent de leur statut pour véhiculer de fausses informations. Certains ont perdu leur boulot à cause de ses dénonciations. D’autres ont été sanctionnés par leur ordre professionnel.

Évidemment, on ne mène pas de tels combats sans encaisser des coups. Mathieu se fait régulièrement accuser d’être à la solde du gouvernement ou d’être « payé par Pfizer ». Il s’est fait usurper son identité sur les réseaux sociaux et certains de ses messages ont été retirés à la suite de ce qu’il croit être des plaintes groupées d’opposants. Il a dû se battre auprès de TikTok et de Facebook pour les ramener.

Même son surnom Walmart Justin Trudeau revient le hanter.

Walmart exigeait le passeport vaccinal, alors on a dit que j’étais payé par Walmart. Et, évidemment, les gens m’associent à Justin Trudeau. On dit que je suis son fils. Ça m’a nui, cette joke-là ! Mathieu Nadeau-Vallée

Depuis que Fox News a propagé la (fausse !) rumeur voulant que Justin Trudeau soit le fils de Fidel Castro, Mathieu Nadeau-Vallée s’est même retrouvé avec un grand-papa cubain aux yeux des complotistes les plus créatifs.

Tanné de cet affrontement ?

« Oui, je suis tanné. Ça peut devenir lourd. Mais on se désensibilise », dit-il.

En fait, s’il songe aujourd’hui à arrêter, ce n’est pas à cause des menaces, mais parce que les gains lui semblent moins évidents.

« Je suis à un point où je me demande si ça a encore un impact. Je pense qu’on a atteint le noyau dur de gens antivaccins qui ne croient pas à la science. Et, dans ce cas, les capsules scientifiques ne servent à rien. J’ai même peur que ce soit contreproductif. Que plus je fasse de capsules, moins ces gens aient envie de se faire vacciner. »

Peu importe sa décision, la pandémie aura révélé un communicateur scientifique hors pair. Pariez qu’on va entendre parler à nouveau de Mathieu Nadeau-Vallée. Et pas seulement dans le milieu de la recherche médicale.

