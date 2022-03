Le genre d’un nom de pays et l’emploi de la préposition et de l’article pour le désigner ne sont pas toujours simples à déterminer.

Lucie Côté La Presse

Les noms de pays nous font souvent hésiter. Féminin ou masculin ? Quelle préposition employer ? Pourquoi ?

L’usage est parfois flottant et il n’y a pas toujours d’explication simple. Si on veut en savoir plus, il faut alors prendre le temps de se plonger dans l’histoire d’un pays ou dans l’étymologie de son nom.

Cela nous rappelle une collègue pressée qui nous avait demandé : « Donc, les noms de pays qui finissent par un a sont féminins ? » « Oui, comme la Canada », avions-nous répondu pour plaisanter. Angola et Guyana sont masculins et Cuba, féminin.

Comment s’y retrouver ? En consultant la Banque de dépannage linguistique (BDL) de l’Office québécois de la langue française. On y trouve des fiches sur les noms de pays, qui indiquent notamment le genre et l’emploi de la préposition et de l’article. Par exemple, Érythrée est un nom féminin et s’emploie avec en ou avec l’. Je visiterai l’Érythrée. J’irai en Érythrée. Bahreïn est un nom masculin et s’emploie sans déterminant. Je visiterai Bahreïn. J’irai à Bahreïn. Le Grand Prix automobile de Bahreïn (et non du Bahreïn).

D’autres fiches donnent des explications détaillées. « On emploie la préposition en devant les noms de pays de genre féminin et devant tous les noms qui commencent par une voyelle (ou un h muet) », précise la BDL. En Ukraine, en Jordanie, en Angola, etc. Le nom Sierra Leone est souvent mis au masculin, mais il est bien féminin. La Sierra Leone.

« Pour les noms de genre masculin et qui commencent par une consonne (ou un h aspiré), on emploie au, c’est-à-dire à + le. » Au Danemark, au Japon, au Sénégal, etc.

Le cas des îles est plus complexe ; cela dépend, entre autres, du point de vue et de la taille de l’endroit. Maurice est féminin. Haïti est le plus souvent masculin et au journal, on préfère écrire en Haïti plutôt qu’à Haïti. Je visiterai la Jamaïque et la Barbade. J’irai en Jamaïque et à la Barbade. Je visiterai les Bahamas (nom féminin pluriel). J’irai aux Bahamas.