Extrait – S’en sortir ! – Notre consommation entre pandémie et crise climatique

Des taux d’intérêt qui pourraient et qui vont monter

Coincés entre inflation et augmentation des taux d’intérêt, les consommateurs risquent de sentir la pression augmenter au cours des prochaines années, et devront ainsi revoir leur façon de dépenser et leurs habitudes de consommation. Pour Jacques Nantel, professeur émérite en marketing à HEC Montréal depuis près de 40 ans, la sortie de pandémie ne se fera pas sans fracas, alors que l’après-COVID-19 pourrait bien rimer avec récession.