Carte blanche à Mariana Mazza

Redonnez-moi ma dose

Québec. Le 17 décembre 2021. Il est 21 h 32. Je salue mon public, masqué. Je sens mes jambes vibrer au son des applaudissements et mon adrénaline redescendre doucement comme le vol plané d’une hirondelle. Je suis émue d’annoncer qu’au retour des Fêtes, je reviendrai dans leur ville pour entamer la nouvelle année avec eux. Je quitte la scène et la foule pour aller dans la loge, enfiler mon manteau et reprendre la route vers chez moi pour la dernière fois de l’année. Je suis fébrile, fière, tétanisée de constater que la vie est enfin repartie. L’euphorie. Une frime. Un mensonge. Je traverse la 20 dans un déni proportionnel à l’énergie que je viens de recevoir du public, très grande.