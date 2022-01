« Après 22 mois, plusieurs clients dont le voyage a été annulé à cause de la pandémie n’ont toujours pas vu la couleur de leur argent », écrit Stéphanie Grammond.

Stéphanie Grammond La Presse

J’aimerais savoir si le FICAV a commencé à rembourser les clients pour les forfaits voyage annulés en raison de la COVID-19. Où en est-il ? Monique Lavallée

Interminable ! Le mot est faible pour décrire l’attente des voyageurs qui ont présenté une réclamation au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV).

Après 22 mois, plusieurs clients dont le voyage a été annulé à cause de la pandémie n’ont toujours pas vu la couleur de leur argent. Mais il faut dire que le FICAV, qui dépend de Québec, a lui-même été retardé par Ottawa qui a mis un temps fou à réagir.

Petit rappel : alors que les autorités américaines et européennes ont rapidement ordonné aux transporteurs le remboursement de la clientèle, au début de la pandémie, l’Office des transports du Canada (OTC) a plutôt volé à la défense des transporteurs qui se sont contentés d’offrir des crédits voyage. Cette pseudosolution a d’ailleurs servi d’excuse à certains assureurs pour refuser eux aussi d’indemniser la clientèle qui s’est retrouvée prise entre l’arbre et l’écorce.

Des voyageurs ont été pris en otages pendant plus d’un an avant qu’Ottawa change son fusil d’épaule et force les transporteurs à les rembourser, en échange d’un plan de sauvetage de plusieurs milliards de dollars.

Pendant tout ce temps, le FICAV attendait qu’Ottawa se branche. Ce n’est qu’à partir d’octobre dernier qu’il a envoyé des formulaires aux réclamants pour leur demander de mettre leur dossier à jour.