Vous avez des questions sur nos éditoriaux ? Des interrogations sur les sujets chauds de l’actualité ? Chaque semaine, l’équipe éditoriale répond aux lecteurs de La Presse.

Nathalie Collard La Presse

Q : Transplant Québec indique un temps d’attente moyen de 538 jours pour une greffe de rein en 2020. Cette moyenne ne semble pas refléter la réalité de l’attente. Je suis toujours en attente d’une greffe rénale depuis avril 2018, soit plus ou moins 1300 jours !

François Dorais

R : M. Dorais ajoute qu'« au Québec, en 2020, 43 personnes sont décédées sur la liste d’attente pour une greffe et le taux de dons d’organes est un des plus bas au Canada. Malgré cette situation catastrophique, on apprend que plus de 22 % des références potentielles de don font l’objet d’un refus de la famille ».

Il est vrai de dire que 43 personnes sont décédées alors qu’elles étaient en attente d’une greffe, mais il n’est pas tout à fait exact d’affirmer que le don d’organes au Québec est le plus bas au Canada, selon M. Sylvain Lavigne, directeur des services cliniques chez Transplant Québec, l’organisme qui gère les dons d’organes des personnes décédées.

Dans les faits, le Québec se trouve dans la moyenne canadienne. Les provinces les plus performantes à ce jour sont l’Ontario et la Colombie-Britannique.

Qu’en est-il de ces familles qui refuseraient d’honorer les volontés d’un défunt qui souhaitait faire don d’un ou plusieurs organes. Ce motif représente en fait 20 % de tous les refus, toutes raisons confondues. On parle donc de situations somme toute marginales, soit autour de 4 % plutôt que 22 %.

Cela dit, le système est bien entendu perfectible. Les yeux sont tournées vers la Nouvelle-Écosse, qui vient d’adopter de nouvelles lois en lien avec le don d’organes, dont la reconnaissance de la notion de consentement présumé. Au Québec, on souhaite aussi revoir le contexte législatif, afin entre autres que chaque donneur potentiel soit identifié. Il faut aussi revoir la formation des professionnels, selon M. Lavigne de Transplant Québec, et s’assurer d’une meilleure coordination dans les hôpitaux.