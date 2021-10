Contexte

International

Ceci n’est pas un robot tueur

On apprenait récemment que le renseignement israélien aurait assassiné un scientifique iranien au moyen d’un dispositif utilisant l’intelligence artificielle. Les systèmes d’armes létales autonomes, souvent appelés « robots tueurs », font de plus en plus fréquemment la chronique, mais restent l’objet de nombreuses confusions, particulièrement par rapport à leurs cousins les drones.